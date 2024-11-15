В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем
В Кремле подтвердили разговор Путина с Шольцем, он состоялся по инициативе ФРГ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил Владимиру Путину, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", — подчеркивается в пресс-релизе.
Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервал киевский режим, и готова их возобновить.
Подчеркивается, что для достижения возможных договоренностей необходимо устранить первопричины конфликта, должны учитываться интересы России в сфере безопасности, а также новые территориальные реалии.
Также политики обсудили российско-германские отношения. Путин указал, что они беспрецедентно деградировали по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина.
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В то же время Москва готова возобновить экономические контакты.
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"Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", — подчеркнули в Кремле.
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Шольца о мерах, которые принимает Россия для снижения напряженности и по поиску мирных путей выхода из кризиса в регионе.
Собеседники договорились, что их помощники будут на связи.
О планах пообщаться с российским лидером канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
Как отметили источники в правительстве Германии, перед разговором с Путиным и после него Шольц созвонился с Владимиром Зеленским.
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