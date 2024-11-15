https://ria.ru/20241115/putin-1984051408.html

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем - РИА Новости, 15.11.2024

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил Владимиру Путину, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:07

2024-11-15T18:07

2024-11-15T18:54

владимир путин

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил Владимиру Путину, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", — подчеркивается в пресс-релизе.Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервал киевский режим, и готова их возобновить.Подчеркивается, что для достижения возможных договоренностей необходимо устранить первопричины конфликта, должны учитываться интересы России в сфере безопасности, а также новые территориальные реалии.Также политики обсудили российско-германские отношения. Путин указал, что они беспрецедентно деградировали по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина.В то же время Москва готова возобновить экономические контакты."Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", — подчеркнули в Кремле.Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Шольца о мерах, которые принимает Россия для снижения напряженности и по поиску мирных путей выхода из кризиса в регионе.Собеседники договорились, что их помощники будут на связи.О планах пообщаться с российским лидером канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.Как отметили источники в правительстве Германии, перед разговором с Путиным и после него Шольц созвонился с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20241115/sholts-1984038506.html

https://ria.ru/20241111/merts-1982983977.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982558727.html

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

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владимир путин, политика, россия, германия, олаф шольц, в мире