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В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем - РИА Новости, 15.11.2024
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18:07 15.11.2024 (обновлено: 18:54 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/putin-1984051408.html
В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем
В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем
Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил Владимиру Путину, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:07
2024-11-15T18:54
владимир путин
политика
россия
германия
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил Владимиру Путину, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", — подчеркивается в пресс-релизе.Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервал киевский режим, и готова их возобновить.Подчеркивается, что для достижения возможных договоренностей необходимо устранить первопричины конфликта, должны учитываться интересы России в сфере безопасности, а также новые территориальные реалии.Также политики обсудили российско-германские отношения. Путин указал, что они беспрецедентно деградировали по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина.В то же время Москва готова возобновить экономические контакты.&quot;Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны&quot;, — подчеркнули в Кремле.Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Шольца о мерах, которые принимает Россия для снижения напряженности и по поиску мирных путей выхода из кризиса в регионе.Собеседники договорились, что их помощники будут на связи.О планах пообщаться с российским лидером канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.Как отметили источники в правительстве Германии, перед разговором с Путиным и после него Шольц созвонился с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20241115/sholts-1984038506.html
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https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982558727.html
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владимир путин, политика, россия, германия, олаф шольц, в мире
Владимир Путин, Политика, Россия, Германия, Олаф Шольц, В мире
В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем

В Кремле подтвердили разговор Путина с Шольцем, он состоялся по инициативе ФРГ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил Владимиру Путину, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", — подчеркивается в пресс-релизе.
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Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервал киевский режим, и готова их возобновить.
Подчеркивается, что для достижения возможных договоренностей необходимо устранить первопричины конфликта, должны учитываться интересы России в сфере безопасности, а также новые территориальные реалии.
Также политики обсудили российско-германские отношения. Путин указал, что они беспрецедентно деградировали по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина.
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В то же время Москва готова возобновить экономические контакты.
«

"Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", — подчеркнули в Кремле.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Шольца о мерах, которые принимает Россия для снижения напряженности и по поиску мирных путей выхода из кризиса в регионе.
Собеседники договорились, что их помощники будут на связи.
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О планах пообщаться с российским лидером канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
Как отметили источники в правительстве Германии, перед разговором с Путиным и после него Шольц созвонился с Владимиром Зеленским.
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