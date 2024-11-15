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Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина
Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина - РИА Новости, 15.11.2024
Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина
Президент России Владимир Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо состоявшегося разговора с президентом Азербайджана... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:25
2024-11-15T12:25
2024-11-15T12:31
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение. Думаю, это будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что перед этим российский президент провел обстоятельный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам этой беседы также будет выпущено сообщение, добавил Песков.
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политика, азербайджан, россия, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024
Политика, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина
Песков: Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор