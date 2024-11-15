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Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина - РИА Новости, 15.11.2024
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12:25 15.11.2024 (обновлено: 12:31 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/putin-1983923952.html
Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина
Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина - РИА Новости, 15.11.2024
Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина
Президент России Владимир Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо состоявшегося разговора с президентом Азербайджана... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:25
2024-11-15T12:31
политика
азербайджан
россия
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение. Думаю, это будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что перед этим российский президент провел обстоятельный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам этой беседы также будет выпущено сообщение, добавил Песков.
https://ria.ru/20240422/peregovory-1941477787.html
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политика, азербайджан, россия, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024
Политика, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Песков рассказал о запланированном телефонном разговоре Путина

Песков: Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение. Думаю, это будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что перед этим российский президент провел обстоятельный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам этой беседы также будет выпущено сообщение, добавил Песков.
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ПолитикаАзербайджанРоссияИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир ПутинВыборы президента США — 2024
 
 
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