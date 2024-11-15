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Путин встретится с главой Роскосмоса - РИА Новости, 15.11.2024
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12:23 15.11.2024 (обновлено: 12:24 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/putin-1983923481.html
Путин встретится с главой Роскосмоса
Путин встретится с главой Роскосмоса - РИА Новости, 15.11.2024
Путин встретится с главой Роскосмоса
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:23
2024-11-15T12:24
роскосмос
политика
владимир путин
россия
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В промежутке у Путина несколько рабочих встреч, одна из них - доклад главы Роскосмоса Юрия Борисова. Отрасль приоритетная, отрасль традиционная, там, где мы традиционно занимаем лидирующие позиции. Обсудят планы по перспективному развитию и так далее, обо всем этом пойдет речь", - сказал Песков журналистам.
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роскосмос, политика, владимир путин, россия, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков
Роскосмос, Политика, Владимир Путин, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Песков
Путин встретится с главой Роскосмоса

Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Борисовым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В промежутке у Путина несколько рабочих встреч, одна из них - доклад главы Роскосмоса Юрия Борисова. Отрасль приоритетная, отрасль традиционная, там, где мы традиционно занимаем лидирующие позиции. Обсудят планы по перспективному развитию и так далее, обо всем этом пойдет речь", - сказал Песков журналистам.
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РоскосмосПолитикаВладимир ПутинРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Дмитрий Песков
 
 
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