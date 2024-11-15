https://ria.ru/20241115/putin-1983923481.html

Путин встретится с главой Роскосмоса

Путин встретится с главой Роскосмоса - РИА Новости, 15.11.2024

Путин встретится с главой Роскосмоса

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:23

2024-11-15T12:23

2024-11-15T12:24

роскосмос

политика

владимир путин

россия

юрий борисов (роскосмос)

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В промежутке у Путина несколько рабочих встреч, одна из них - доклад главы Роскосмоса Юрия Борисова. Отрасль приоритетная, отрасль традиционная, там, где мы традиционно занимаем лидирующие позиции. Обсудят планы по перспективному развитию и так далее, обо всем этом пойдет речь", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html

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2024

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роскосмос, политика, владимир путин, россия, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков