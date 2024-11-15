https://ria.ru/20241115/putin-1983923481.html
Путин встретится с главой Роскосмоса
Путин встретится с главой Роскосмоса - РИА Новости, 15.11.2024
Путин встретится с главой Роскосмоса
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:23
2024-11-15T12:23
2024-11-15T12:24
роскосмос
политика
владимир путин
россия
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_60c675e1f5ee25464779c6ed792d5a26.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В промежутке у Путина несколько рабочих встреч, одна из них - доклад главы Роскосмоса Юрия Борисова. Отрасль приоритетная, отрасль традиционная, там, где мы традиционно занимаем лидирующие позиции. Обсудят планы по перспективному развитию и так далее, обо всем этом пойдет речь", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd36be67dc01a33b1cc68d814d5be7f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, политика, владимир путин, россия, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков
Роскосмос, Политика, Владимир Путин, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Песков
Путин встретится с главой Роскосмоса
Путин в пятницу встретится с главой Роскосмоса Борисовым