На участие в программе "Время героев" поступило более трех тысяч заявок
На новый отбор программы "Время героев" поступило более трех тысяч заявок
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Встреча президента Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за 16 часов с начала регистрации кандидатов, сообщается в Telegram-канале программы.
"С момента начала дополнительной регистрации <…> уже более трех тысяч участников и ветеранов СВО подали свои заявки", — говорится в публикации.
Накануне общественный совет программы объявил о начале формирования второго потока обучения.
О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
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