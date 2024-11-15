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На участие в программе "Время героев" поступило более трех тысяч заявок - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 15.11.2024 (обновлено: 17:12 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/programma-1984025734.html
На участие в программе "Время героев" поступило более трех тысяч заявок
На участие в программе "Время героев" поступило более трех тысяч заявок - РИА Новости, 15.11.2024
На участие в программе "Время героев" поступило более трех тысяч заявок
Более трех тысяч заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за 16 часов с начала регистрации кандидатов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:32
2024-11-15T17:12
специальная военная операция на украине
россия
тамбовская область
владимир путин
артем жога
евгений первышов
общество
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за 16 часов с начала регистрации кандидатов, сообщается в Telegram-канале программы. "С момента начала дополнительной регистрации &lt;…&gt; уже более трех тысяч участников и ветеранов СВО подали свои заявки", — говорится в публикации. Накануне общественный совет программы объявил о начале формирования второго потока обучения.О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
https://ria.ru/20241115/peskov-1983938326.html
https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html
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россия, тамбовская область, владимир путин, артем жога, евгений первышов, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Артем Жога, Евгений Первышов, Общество
На участие в программе "Время героев" поступило более трех тысяч заявок

На новый отбор программы "Время героев" поступило более трех тысяч заявок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Встреча президента Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Встреча президента Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за 16 часов с начала регистрации кандидатов, сообщается в Telegram-канале программы.
"С момента начала дополнительной регистрации <…> уже более трех тысяч участников и ветеранов СВО подали свои заявки", — говорится в публикации.
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Накануне общественный совет программы объявил о начале формирования второго потока обучения.
О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
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Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
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