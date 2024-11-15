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ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП в России на 2024-2025 годы - РИА Новости, 15.11.2024
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13:17 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/prognozy--1983944289.html
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП в России на 2024-2025 годы
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП в России на 2024-2025 годы - РИА Новости, 15.11.2024
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП в России на 2024-2025 годы
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году, теперь ждет увеличения на 3,5%, а не на 2,9%, как ожидалось весной, следует из осеннего прогноза... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:17
2024-11-15T13:17
россия
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году, теперь ждет увеличения на 3,5%, а не на 2,9%, как ожидалось весной, следует из осеннего прогноза ЕК. Прогноз на 2025 год улучшен до роста на 1,8% с увеличения на 1,7%, ожидавшегося в весеннем прогнозе. В 2026 году ЕК ожидает роста экономики РФ на 1,6%. В 2023 году, согласно данным ЕК, экономика РФ выросла на 3,6%. "После неожиданно сильного роста ВВП в первой половине 2024 года прогнозируется замедление экономической активности в оставшуюся часть года и дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах", - говорится в докладе.
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россия, еврокомиссия, в мире
Россия, Еврокомиссия, В мире
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП в России на 2024-2025 годы

ЕК улучшила прогнозы роста ВВП в РФ на 2024-2025 г до 3,5% и 1,8% соответственно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году, теперь ждет увеличения на 3,5%, а не на 2,9%, как ожидалось весной, следует из осеннего прогноза ЕК.
Прогноз на 2025 год улучшен до роста на 1,8% с увеличения на 1,7%, ожидавшегося в весеннем прогнозе. В 2026 году ЕК ожидает роста экономики РФ на 1,6%.
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В 2023 году, согласно данным ЕК, экономика РФ выросла на 3,6%.
"После неожиданно сильного роста ВВП в первой половине 2024 года прогнозируется замедление экономической активности в оставшуюся часть года и дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах", - говорится в докладе.
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