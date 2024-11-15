https://ria.ru/20241115/proezd-1983866286.html

В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам

В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам - РИА Новости, 15.11.2024

В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам

Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в министерство труда и соцзащиты с просьбой предоставлять многодетным семьям... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T03:29

2024-11-15T03:29

2024-11-15T03:29

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татьяна буцкая

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в министерство труда и соцзащиты с просьбой предоставлять многодетным семьям компенсацию проезда по платным автомобильным дорогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Буцкой. "Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая написала обращение в министерства труда и социальной защиты РФ с просьбой рассмотреть вопрос введения дополнительных льгот для многодетных семей - компенсации проезда по платным автомобильным дорогам", - рассказали в пресс-службе. Буцкая направляла обращение в министерство транспорта. Ведомство поддержало ее предложение, но отметило, что техпараметры систем платных дорог не позволяют в автоматическом режиме определять социальную категорию водителя. В связи с этим оказание предложенных мер соцподдержки становится затруднительным, уточнили в ней. "Однако департамент государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ предложил рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки в форме последующей компенсации понесенных затрат на оплату проезда по платным автомобильным дорогам через государственные органы социальной защиты населения", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241105/elektrichki-1981963866.html

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госдума рф, татьяна буцкая, россия, общество