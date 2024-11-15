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В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам - РИА Новости, 15.11.2024
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03:29 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/proezd-1983866286.html
В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам
В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам - РИА Новости, 15.11.2024
В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам
Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в министерство труда и соцзащиты с просьбой предоставлять многодетным семьям... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T03:29
2024-11-15T03:29
госдума рф
татьяна буцкая
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в министерство труда и соцзащиты с просьбой предоставлять многодетным семьям компенсацию проезда по платным автомобильным дорогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Буцкой. "Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая написала обращение в министерства труда и социальной защиты РФ с просьбой рассмотреть вопрос введения дополнительных льгот для многодетных семей - компенсации проезда по платным автомобильным дорогам", - рассказали в пресс-службе. Буцкая направляла обращение в министерство транспорта. Ведомство поддержало ее предложение, но отметило, что техпараметры систем платных дорог не позволяют в автоматическом режиме определять социальную категорию водителя. В связи с этим оказание предложенных мер соцподдержки становится затруднительным, уточнили в ней. "Однако департамент государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ предложил рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки в форме последующей компенсации понесенных затрат на оплату проезда по платным автомобильным дорогам через государственные органы социальной защиты населения", - добавили в пресс-службе.
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госдума рф, татьяна буцкая, россия, общество
Госдума РФ, Татьяна Буцкая, Россия, Общество
В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам

В ГД предложили сделать бесплатным проезд многодетным семьям по платным дорогам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в министерство труда и соцзащиты с просьбой предоставлять многодетным семьям компенсацию проезда по платным автомобильным дорогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Буцкой.
«
"Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая написала обращение в министерства труда и социальной защиты РФ с просьбой рассмотреть вопрос введения дополнительных льгот для многодетных семей - компенсации проезда по платным автомобильным дорогам", - рассказали в пресс-службе.
Буцкая направляла обращение в министерство транспорта. Ведомство поддержало ее предложение, но отметило, что техпараметры систем платных дорог не позволяют в автоматическом режиме определять социальную категорию водителя. В связи с этим оказание предложенных мер соцподдержки становится затруднительным, уточнили в ней.
"Однако департамент государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ предложил рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки в форме последующей компенсации понесенных затрат на оплату проезда по платным автомобильным дорогам через государственные органы социальной защиты населения", - добавили в пресс-службе.
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