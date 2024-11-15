https://ria.ru/20241115/prazdnik-1983602540.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 15 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 1 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 15 ноября

На 15 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: в России ежегодно отмечается Всероссийский день призывника, День Каспийской флотилии ВМФ России,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T06:00

2024-11-15T06:00

2024-11-15T06:00

в мире

праздники

религиозные праздники

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. На 15 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: в России ежегодно отмечается Всероссийский день призывника, День Каспийской флотилии ВМФ России, Международный день вторичной переработки, в Японии отмечают праздник взросления детей Сити-го-сан, а в Казахстане проходит День национальной валюты – тенге. Какие сегодня праздники: профессиональные, религиозные, памятные события во всем мире, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какие сегодня праздники в РоссииВсероссийский день призывника отмечается в нашей стране ежегодно 15 ноября. На эту дату приходится и День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России, а также День Каспийской флотилии ВМФ России.Профессиональные праздникиМоряков, офицеров, обслуживающий персонал и ветеранов поздравляют с Днем Каспийской флотилии ВМФ России. Праздник отмечают ежегодно 15 ноября, начиная с подписания Петром Великим указа о создании гарнизона в Астрахани. Корабли Каспийской флотилии оснащены передовыми техническими средствами, что позволяет эффективно вести борьбу с подводными, надводными, воздушными и сухопутными целями врага.Начиная с 1992 года, по распоряжению президента РФ Б.Н. Ельцина, в стране утвержден День призывника с целью повышения значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.Поздравления с профессиональным праздником в День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России получают сотрудники МВД и отрядов быстрого реагирования (СОБР), которые борются с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью и коррупцией.Церковные праздникиРусская православная церковь 15 ноября чтит память мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Эти святые были придворными одного из персидских правителей и не отказались от своей веры даже при истязаниях и перед казнью.В этот день проходит празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской. Чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской) создали в 1654-1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии.Народный праздникНа Руси в эту дату отмечали праздник под названием День Акиндина и Пигасия, или Житницы. В это время было принято сушить и молотить зерно, молиться мученикам о сохранении урожая. Считалось, что в этот день всё задуманное исполнится, поэтому можно строить планы на будущее, приобретать новые вещи и устраивать посиделки с семьей, а вот распивать спиртное категорически запрещалось, как и давать деньги в долг.Какие сегодня праздники в миреВсемирный день вторичной переработки (рециклинга) – это повод еще раз напомнить о проблемах экологии и загрязнения окружающей среды, привлечь внимание властей, бизнес-структур, промышленных предприятий и граждан к вопросу ограниченности ресурсов и управления отходами.В Японии 15 ноября отмечают традиционный семейный праздник взросления детей Сити-го-сан. В переводе с японского языка название означает "семь-пять-три", эти годы отражают важные, переломные этапы взросления детей. В этот день 3-х и 5-летние мальчики, а также 3-х и 7-летние девочки одеваются в праздничные одежды и отправляются с родными в синтоистские храмы, чтобы благодарить богов и просить о долгой, здоровой и счастливой жизни.В Казахстане 15 ноября празднуют День национальной валюты, а также профессиональный праздник работников финансовой системы Республики. Тенге вошли в обращение 15 ноября 1993 года, сегодня валюта является экономической основой независимости, символом суверенитета Казахстана.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 15 ноября в разные годы:1815 – состоялся первый рейс первого русского парохода "Елизавета" из Петербурга в Кронштадт и обратно.1917 – опубликована "Декларация прав народов России".1932 – Музей истории религии открылся в Казанском соборе в Ленинграде.1933 – в Москве началось регулярное движение троллейбусов.1934 – в СССР вышла первая звуковая телепередача.1955 – состоялось торжественное открытие Ленинградского метрополитена.1957 – первый полет межконтинентального турбовинтового пассажирского самолета Ту-114.1971 – фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор (модель 4004).1991 – Президент Борис Ельцин подписал пакет из десяти указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике.2012 – Си Цзиньпин стал генеральным секретарём ЦК КПК.2022 – население Земли, по данным ООН, достигло численности в 8 миллиардов человек.ИмениныДень ангела 15 ноября празднуют: Альберт, Доминика, Киприан, Константин и Марк.

https://ria.ru/20241106/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, праздники, религиозные праздники