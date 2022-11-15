https://ria.ru/20221115/retsikling-1831337757.html

Всемирный день рециклинга

Всемирный день рециклинга - РИА Новости, 15.11.2022

Всемирный день рециклинга

Ежегодно в ряде стран мира 15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (Всемирный день вторичной переработки). Его цель – привлечь внимание органов власти,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:36

2022-11-15T00:36

2022-11-15T00:36

справки

россия

сша

франция

greenpeace

отходы

мусор

бытовой мусор

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Ежегодно в ряде стран мира 15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (Всемирный день вторичной переработки). Его цель – привлечь внимание органов власти, бизнес-структур, общественных организаций и граждан к проблемам ограниченности ресурсов, загрязнения окружающей среды и управления отходами.Свою историю праздник ведет с 1997 года, когда в США по инициативе Национальной коалиции по переработке (National Recycling Coalition) был учрежден Национальный день переработки (или День переработки в Америке, America Recycles Day). Праздник стал ежегодно отмечаться 15 ноября, в этот день людям предлагают распространять информацию о преимуществах переработки и практиковать ее самостоятельно. Термин "рециклинг" (от англ. recycling – переработка) означает повторное вовлечение отходов обратно в процесс производства. Вторичной переработке подвергаются промышленные и бытовые отходы. Используют отходы стекла, резины, пластика и полиэтиленовой пленки, макулатуры, текстиля, лом цветных, черных и драгоценных металлов. Согласно ГОСТу 30772-2001, возможны два варианта рециклинга отходов: повторное использование отходов по тому же назначению, например, стеклянных бутылок после их обработки и маркировки; возврат отходов после обработки в производственный цикл, например, жестяных банок – в производство стали, макулатуры – в производство бумаги и картона. Мировая проблема накопления отходов очень актуальна. Во-первых, природные ресурсы не безграничны. Во-вторых, складирование отходов на полигонах вредит экологии. Большинство отходов и материалов подлежат переработке, но ее уровень остается низким.Алюминий можно перерабатывать бесконечно, при этом семь миллионов тонн металла в мире ежегодно не перерабатываются.Стекло – один из самых дешевых и эффективных материалов для переработки. Около 110 миллионов стеклянных бутылок выбрасываются каждый день в США, но только одна треть из них перерабатывается.Бумага является одним из наиболее часто перерабатываемых материалов, на ее долю приходится половина материалов, собранных для переработки по весу. Более 50 миллионов тонн бумаги было рекуперировано для переработки в 2021 году, достигнув уровня переработки 68%.Электронные отходы являются самым быстрорастущим источником отходов во всем мире. Большинство из них утилизируется должным образом и выделяет вредные вещества. В глобальном масштабе объемы электронных отходов выросли до 53,6 миллионов тонн в 2019 году, увеличившись на 21% с 2014 года. Только 17,4% электронных отходов в 2019 году были переработаны.Глобальной проблемой является переработка пластика. В мире производится около 400 миллионов тонн пластиковых отходов в год, однако он не может быть повторно переработан без снижения качества. Общий уровень переработки пластиковых бутылок в 2020 году составил 27,2% по сравнению с 28,7% в 2019 году. В настоящее время в океанах находится от 75 до 199 миллионов тонн пластика. Ему требуется более 450 лет для разложения.Неправильное распределение продуктов питания привело к тому, что пищевые отходы стали самой большой категорией отходов. Во всем мире 40% производимой пищи выбрасывается, производя около 10% выбросов парниковых газов. По данным экологической организации Greenpeace, в мире ежегодно производится 100 миллиардов единиц одежды. Объем отходов модной индустрии (в том числе нераспроданная одежда) достигает 92 миллионов тонн. Большая часть этого идет на свалку, хотя текстиль поддается почти стопроцентной переработке.Ядерное топливо также может использоваться повторно. Оно может стать ценным источником энергии и редких металлов. Вклад АЭС в мировую электрогенерацию до сих пор составляет 10%. При этом больше половины всей атомной энергии вырабатывается в США, Франции и Китае. Россия в 2019 году находилась на четвертом месте (7,5% мировой атомной генерации). По мнению экспертов, будущее ядерной энергетики – замкнутый топливный цикл, когда природный уран используют максимальное число раз. Крупные заводы по переработке ядерного топлива действуют в России, Франции и Индии, пилотные проекты запущены в Китае и Японии. Однако темпы переработки отстают от скорости накопления этого топлива. В мире только около 13% мусора перерабатывается на глобальном уровне.В настоящее время развитые страны перерабатывают от 40% до 60% отходов.В пятерку мировых стран-лидеров по переработке отходов (данные на 2018 год) входят Германия, Австрия, Южная Корея, Уэльс (Великобритания) и Швейцария.В Германии (уровень переработки 56,1%) с 2019 года действует закон об упаковке товаров, целью которого является предотвращение образования упаковочных отходов, например, путем увеличения использования многоразовой упаковки, такой как стеклянные бутылки с возвратом их в цикл производства, а при невозможности – направление их на подготовку к повторному использованию (обработку) и утилизацию. В Австрии (53,8%) действует запрет на отправку определенных видов отходов на свалку. Любой продукт с общим уровнем выбросов органического углерода более 5% запрещен.В Южной Корее (53,7%) частные компании собирают отходы и продают их.В Уэльсе (52,2%) переработкой управляют местные администрации. К 2025 году в регионе планируют перерабатывать 70% отходов.В Швейцарии (49,7%) действует политика "загрязнитель платит", по которой домашние хозяйства и предприятия платят за любые не перерабатываемые отходы (плата включена в стоимость мешков для мусора). В странах с развитыми технологиями в сфере утилизации отходов используют, как правило, сжигание и переработку. Во последнем больших успехов добилась Япония: строительные отходы применяются в создании отделочных материалов и целых островов, кухонное и машинное масло превращают в биотопливо и т.д.В Швеции большую часть отходов сжигают для получения электрической и тепловой энергии, в стране действует несколько десятков электростанций на таком топливе.В большинстве стран используют комбинированный подход – что-то полностью уничтожают, что-то отправляют на переработку.В СССР и России долгие годы самым ходовым вторсырьем были металлолом, макулатура и стеклотара. Их принимали за плату в отдельных пунктах. Остальные отходы транспортировались на полигоны для утилизации. В настоящее время главными методами утилизации отходов в России являются захоронение, компостирование и сжигание. Большая доля приходится на захоронение.Повторно в России используют не более 10% от всего объема отходов, поступающих на мусорные полигоны, но ситуация улучшается.С 2011 года запущена Карта пунктов сбора вторсырья Recyclemap (проект "Greenpeace Россия"), с ее помощью жители могут быстро найти ближайший пункт приема использованных батареек, лампочек, тары и т.д. Действует Ассоциация рециклинга отходов, объединяющая бизнес и координирующая действия участников индустрии утилизации отходов. В 2016-2018 годах появилась идея создания экотехнопарков – предприятий по переработке отходов и производству новых товаров. В ближайшие годы в России будет открыто не менее 70 экотехнопарков. Это позволит сократить объем мусорных полигонов на 80-85%. Первое предприятие полного цикла переработки заработает в 2023 году.В 2019 году в России стартовала реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ее цель к 2030 году – сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, направляемых на полигоны. В настоящее время в стране действуют свыше 180 региональных операторов, которые занимаются вывозом мусора; обрабатывается 43,3% коммунальных отходов, доля захоронения отходов на полигонах снижена на 27%.С начала реформы построено объектов обработки на 15,5 миллиона тонн, а объектов утилизации на 4,6 миллиона тонн. Уровень утилизации достиг 11,6% от объема образования твердых коммунальных отходов. Для регионов закуплено более 284 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. В 2019 году в Москве появились желтые и зеленые контейнеры-"колокола". Желтые предназначены для сбора изделий из пластика, а зеленые – для стекла. С 2020 года в столице реализуется программа раздельного накопления отходов. Москвичи могут выбрасывать полезное вторсырье в контейнеры с синей наклейкой, а загрязненные и органические отходы – с серой наклейкой. По оценкам экспертов, переработка мусора в РФ может ежегодно приносить от двух до трех с половиной миллиардов долларов. А раздельный сбор мусора способен экономить до 70% средств управляющих компаний в сфере ЖКХ.Кроме Всемирного дня рециклинга, ежегодно 18 марта по инициативе Глобального фонда переработки отходов отмечается Всемирный день переработки (Global Recycling Day). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, сша, франция, greenpeace, отходы, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора, экология