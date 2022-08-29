Как утилизируют отходы в России и мире: способы и правила
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Проблема утилизации отходов актуальна для всего мира. Ежегодно разрабатываются новые правила сбора мусора, применяются различные методы утилизации в зависимости от класса опасности отходов. О способах уничтожения и переработки мусора в России и других странах, видах отходов, чем отличаются медицинские и биологические от бытовых и как помочь мусороперерабатывающей отрасли – в материале РИА Новости.
Утилизация отходов
Утилизация отходов – это процесс, подразумевающий полную ликвидацию или переработку мусора. Развитие этой сферы необходимо для сохранения окружающей среды и улучшения экологической обстановки, а также для безопасности животных в дикой природе.
Мобильные пункты раздельного сбора отходов
Цели
Главной целью полной утилизации мусора является быстрое, своевременное и максимально безопасное уничтожение отходов. Переработка, в свою очередь, ставит несколько основных задач:
- 1Создание новой продукции из вторичного сырья. К примеру, непригодные для использования пластмассовые или резиновые изделия применяются при изготовлении новых пластиковых деталей, обувной подошвы, различных покрытий и даже брусчатки.
- 2Регенерация. Это процесс, который позволяет восстановить отходы до уровня вторичного сырья или материала для повторного использования по прямому или иному назначению.
- 3Рекуперация. Это процесс, при котором из отходов извлекают ценные вещества для дальнейшего использования. К примеру, при рекуперации пластика получают исходные низкомолекулярные продукты, чтобы изготовить его заново.
- 4Рециклинг. Это повторное использование отходов по их прямому назначению – из макулатуры делают бумагу, металлолом переплавляют и делают новые металлические изделия. К другим материалам, подлежащим рециклингу, относятся стекло, полимеры, текстиль, бетон и другое.
Правила
Правила и нормы проведения утилизации отходов закреплены в ФЗ №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Например, в ст. 13 прописаны требования к обращению с отходами на территориях муниципальных образований, а в ст. 14 – требования к обращению с отходами I–V классов опасности. Также в этом законе закреплен порядок транспортировки и хранения отходов. Все правила утилизации направлены на одну цель – сократить негативное воздействие мусора на окружающую среду.
Регулирующие законы
Законодательных актов, регулирующих утилизацию и обращение с отходами, очень много, основные из них:
- —Федеральный закон № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Он содержит правовые основы обращения с отходами для предотвращения их негативного воздействия на экологическую обстановку и людей.
- —Федеральный закон № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Он говорит о необходимости разработки нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, а также устанавливает общие нормы безопасного обращения, необходимость государственного надзора и учета и прочее.
- —Федеральный закон № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". Регламентирует требования, предотвращающие негативное влияние отходов производства на атмосферный воздух.
- —Федеральный закон № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В нем закреплены санитарные требования к порядку и способам хранения, сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и захоронения отходов.
- —Федеральный закон № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Устанавливает требования и необходимость лицензирования некоторых видов деятельности в сфере обращения с отходами.
- —Закон РФ № 2395-1 "О недрах". В законе обозначены требования к обращению с отходами обогащения и добычи полезных ископаемых, а также к использованию выемок, искусственных и природных полостей для хранения и захоронения отходов.
- —СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления".
Кроме этих документов, нормы и правила обращения с отдельными видами отходов обозначены в строительных нормах и правилах, технических условиях, стандартах и правилах обращения с опасными веществами.
Виды отходов
Все отходы классифицируются в зависимости от их происхождения. Это влияет на то, как именно будет производиться дальнейшее хранение и утилизация.
Бытовые
Это отходы, которые появляются в результате жизнедеятельности человека как в жилых, так и в административных зданиях, а также в общественных местах. К бытовому мусору относятся: бумага, металл, пластик, органические (в том числе пищевые) волокна, кожа, резина, ткань, керамика, стекло, дерево и все изделия из этих материалов.
Линия по сортировке мусора
Медицинские
Это отходы, образующиеся в ходе деятельности медицинских учреждений. К ним относятся остатки тканей человека и животных, фармпрепараты, предметы медицинских манипуляций и ухода, бинты, биологические жидкости и другое. Такие отходы могут содержать патогенные микроорганизмы, частицы токсичных и/или радиоактивных веществ, поэтому представляют большую опасность для человека и окружающей среды. Именно поэтому, в отличие от бытового мусора, их нельзя просто так выбросить. Они нуждаются в особом способе утилизации.
Биологические
К биологическим отходам относятся останки животных (в том числе трупы домашних и лабораторных животных, павшего скота), незаконно ввезенная продукция животного происхождения или не соответствующая санитарным нормам, отходы, получающиеся в результате переработки пищевого и непищевого животного сырья. Так же, как и медицинские, биологические отходы опасны для человека. При неправильном сборе и утилизации они становятся источниками инфекций.
Мусороперерабатывающий завод
Промышленные
Промышленные отходы образуются в ходе производственной деятельности. К ним относится абсолютно любой материал, который в процессе производства становится бесполезным, например, на заводах и фабриках или при добыче каких-либо ископаемых. В частности, это грязь, бетон, гравий, металлолом, каменная кладка, масло, химикаты, растворители и даже растительные отходы из ресторанов.
Радиоактивные
К радиоактивным отходам относится сырье, которое впитало в себя больше всего радиации. Практического назначения у этой группы нет, поэтому вторичная обработка невозможна. Нередко радиоактивные отходы путают с отработавшим ядерным топливом. Разница существенна: топливо после специальной обработки можно использовать повторно.
Центр по переработке радиоактивных отходов
Если другими отходами могут заниматься организации, получившие соответствующую лицензию, то с этим видом работает только одна компания – Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами.
Способы и методы
Существует три основных способа утилизации отходов.
Свалки и полигоны
Полигоны сооружают для сбора, хранения и обеззараживания отходов, которые не могут быть уничтожены другими способами. Это один из самых простых методов, но при этом он очень вреден для окружающей среды. На данный момент в государственный реестр объектов размещения внесено уже более 1000 полигонов, возможности которых быстро исчерпываются.
Существует также множество несанкционированных мест сбора мусора – свалок. Они никем не регулируются, появляются стихийно и очень быстро разрастаются. Наткнуться на них можно практически в любом месте – в лесу, в поле, на окраине деревень и городов. Опасность таких свалок заключается в том, что отсутствует контроль за тем, что именно выбрасывается. Как правило, в них превалируют бытовые и биологические отходы. В редких случаях случаются стихийные свалки медицинских и производственных отходов, которые зачастую располагаются недалеко от медицинских учреждений и промышленных объектов, поэтому нарушителей найти проще.
Переработка
Этот метод утилизации предназначен для получения вторичного сырья. Переработка состоит из нескольких этапов:
Сортировка. Отходы собирают и классифицируют по виду, цвету, материалу и другим параметрам. На данном этапе также может производиться обеззараживание, чтобы сырье было пригодно для дальнейшего использования.
Обработка. Все отходы проходят процесс смены физической, биологической и химической формулы, чтобы их можно было использовать дальше.
Утилизация. В зависимости от типа отходов и поставленной конечной цели технологии этого этапа различаются. Общее одно – отходы получают "новую жизнь".
Переработка считается одним из самых эффективных и безопасных способов борьбы с разрастающимися свалками. Таким методом можно утилизировать стекло, металл, резину, бумагу, продукты нефтяной промышленности, строительный мусор и другое.
Сжигание
Один из самых популярных и доступных способов утилизации мусора. Так можно избавиться от газообразных, твердых и жидких отходов. В частных случаях могут сжигать даже мусор повышенной опасности, например, медицинский. В результате этого процесса получается энергия, которая становится альтернативой электричеству. Современные мусоросжигательные установки соответствуют высоким требованиям защиты экологии, хотя в редких случаях во время горения ядовитые вещества могут попасть в биосферу. Поэтому несмотря на доступность и эффективность данного метода, отношение к нему среди экологов неоднозначное.
Комплекс утилизации отходов
Ситуация с отходами различна в разных странах и во многом из-за комплекса мер по утилизации.
Мусороперерабатывающий завод
В России
Главными методами утилизации отходов в России являются захоронение, компостирование и сжигание. Большая доля приходится именно на захоронение, но так как количество мусора ежегодно растет – полигоны увеличиваются и создаются новые, что влечет за собой негативное влияние на окружающую среду.
Для улучшения "мусорной" ситуации в России применяется множество мер. Например, развитие культуры переработки вторичного сырья. Во многих городах стали увеличивать количество контейнеров для раздельного сбора мусора. Так, с 2020 года в Москве действует программа раздельного накопления отходов. Как отмечают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, во дворах жилых домов и возле объектов социальной сферы оборудовали более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров с поясняющими пиктограммами.
Также с 1 января 2019 года вступила в силу реформа обращения с отходами, призванная упорядочить этот процесс. По словам Александра Дрозденко, губернатора Ленинградской области, с момента начала реформы в регионе была ликвидирована тысяча свалок или более 140 тысяч кубометров отходов. Также помимо борьбы с несанкционированными свалки в области планируется строительство заводов глубокой переработки мусора.
В мире
В странах с развитыми технологиями в сфере утилизации отходов используются, как правило, два метода: сжигание и переработка. Во втором Япония добилась значительных успехов: строительные отходы применяются в создании отделочных материалов и целых островов, кухонное и машинное масло превращают в биотопливо и т.д. В Швеции большую часть отходов сжигают для получения электрической и тепловой энергии, в стране действует несколько десятков электростанций, работающих с таким топливом. В большинстве стран используют комбинированный подход – что-то полностью уничтожают, что-то отправляют на переработку.
Кто может утилизировать отходы
Для того чтобы организация могла заниматься утилизацией отходов, она должна получить соответствующие лицензии и сертификаты, дающие право на сбор, хранение, обезвреживание, обработку, вывоз и утилизацию. За оформлением необходимых документов следует обратиться в Росприроднадзор.
Помощь отрасли
Каждый человек может внести свой вклад в сферу утилизации мусора. Безусловно, непосредственно уничтожать отходы не нужно, но сократить их, сортировать и сдавать в переработку вполне реально. Это поможет увеличить объемы вторсырья, которые не отправятся на полигоны, а будут переработаны и использованы в новой продукции. Во многих городах уже установлены мусорные баки, подразумевающие раздельный сбор, также этим можно заниматься дома, а потом отвозить каждый вид отходов в точки приема.