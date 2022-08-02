https://ria.ru/20220802/reforma-1806677887.html

В Ленобласти с начала мусорной реформы ликвидирована тысяча свалок

В Ленобласти с начала мусорной реформы ликвидирована тысяча свалок - РИА Новости, 02.08.2022

В Ленобласти с начала мусорной реформы ликвидирована тысяча свалок

С начала мусорной реформы в Ленинградской области в 2019 году в регионе ликвидирована тысяча свалок или более 140 тысяч кубометров отходов, сообщил глава... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:39

2022-08-02T14:39

2022-08-02T14:39

ленинградская область

кингисепп

свалки

мусор

экология в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. С начала мусорной реформы в Ленинградской области в 2019 году в регионе ликвидирована тысяча свалок или более 140 тысяч кубометров отходов, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Надеюсь, что контакт, который мы сейчас налаживаем и с прокуратурой Ленобласти, и с Экомилицией, поможет нам более оперативно реагировать на происходящие нарушения", — подчеркнул губернатор отметив, что, помимо борьбы с несанкционированными свалками, региональные власти взяли курс на строительство заводов глубокой переработки мусора.В настоящий момент эти работы ведут две компании — "Нео", которая занимается сбором и утилизацией отходов Петербурга, а также Региональный оператор по обращению с ТКО Ленобласти. Губернатор напомнил, что первый завод для области сейчас строится в Кингисеппе."Он в основном будет сориентирован на районы Ленобласти. Также определены площадки, где уже завершились изыскательские работы, по строительству заводов для Санкт-Петербурга", — пояснил Дрозденко.Глава региона отметил, что по просьбе местных жителей власти области отказались от сжигания ТКО.

https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805365658.html

кингисепп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кингисепп, свалки, мусор, экология в россии