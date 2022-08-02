https://ria.ru/20220802/reforma-1806677887.html
В Ленобласти с начала мусорной реформы ликвидирована тысяча свалок
В Ленобласти с начала мусорной реформы ликвидирована тысяча свалок - РИА Новости, 02.08.2022
В Ленобласти с начала мусорной реформы ликвидирована тысяча свалок
С начала мусорной реформы в Ленинградской области в 2019 году в регионе ликвидирована тысяча свалок или более 140 тысяч кубометров отходов, сообщил глава... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:39
2022-08-02T14:39
2022-08-02T14:39
ленинградская область
кингисепп
свалки
мусор
экология в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_0:57:2996:1742_1920x0_80_0_0_8c6dd6bcc1ddaf2f1a08c03acec660e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. С начала мусорной реформы в Ленинградской области в 2019 году в регионе ликвидирована тысяча свалок или более 140 тысяч кубометров отходов, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Надеюсь, что контакт, который мы сейчас налаживаем и с прокуратурой Ленобласти, и с Экомилицией, поможет нам более оперативно реагировать на происходящие нарушения", — подчеркнул губернатор отметив, что, помимо борьбы с несанкционированными свалками, региональные власти взяли курс на строительство заводов глубокой переработки мусора.В настоящий момент эти работы ведут две компании — "Нео", которая занимается сбором и утилизацией отходов Петербурга, а также Региональный оператор по обращению с ТКО Ленобласти. Губернатор напомнил, что первый завод для области сейчас строится в Кингисеппе."Он в основном будет сориентирован на районы Ленобласти. Также определены площадки, где уже завершились изыскательские работы, по строительству заводов для Санкт-Петербурга", — пояснил Дрозденко.Глава региона отметил, что по просьбе местных жителей власти области отказались от сжигания ТКО.
https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805365658.html
кингисепп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_b8ae68d689e9e51073fd4748e1046e57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кингисепп, свалки, мусор, экология в россии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. С начала мусорной реформы в Ленинградской области в 2019 году в регионе ликвидирована тысяча свалок или более 140 тысяч кубометров отходов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Надеюсь, что контакт, который мы сейчас налаживаем и с прокуратурой Ленобласти, и с Экомилицией, поможет нам более оперативно реагировать на происходящие нарушения", — подчеркнул губернатор отметив, что, помимо борьбы с несанкционированными свалками, региональные власти взяли курс на строительство заводов глубокой переработки мусора.
В настоящий момент эти работы ведут две компании — "Нео", которая занимается сбором и утилизацией отходов Петербурга, а также Региональный оператор по обращению с ТКО Ленобласти. Губернатор напомнил, что первый завод для области сейчас строится в Кингисеппе
.
"Он в основном будет сориентирован на районы Ленобласти. Также определены площадки, где уже завершились изыскательские работы, по строительству заводов для Санкт-Петербурга", — пояснил Дрозденко.
Глава региона отметил, что по просьбе местных жителей власти области отказались от сжигания ТКО.
"Альтернативы переработке и сортировке мусора сегодня нет. Регион будет строить заводы по переработке ТКО и совершенствовать раздельный сбор мусора", – сказал Дрозденко, напомнив, что санитарная зона от жилых домов до мусороперерабатывающих заводов увеличена в регионе до пяти километров.