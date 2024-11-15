https://ria.ru/20241115/postavki-1984055355.html

СМИ: Киев потребовал от Берлина решения о поставках вооружения до выборов

СМИ: Киев потребовал от Берлина решения о поставках вооружения до выборов - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ: Киев потребовал от Берлина решения о поставках вооружения до выборов

Украина требует от Германии принять решения о дальнейших поставках вооружения до проведения досрочных выборов в ФРГ, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:29

2024-11-15T18:29

2024-11-15T18:29

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украина требует от Германии принять решения о дальнейших поставках вооружения до проведения досрочных выборов в ФРГ, сообщает издание Spiegel. "Украинское правительство настаивает на принятии решения о дальнейших поставках оружия до досрочных федеральных выборов", - говорится в публикации. В комментарии изданию украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил, что бундестаг может принять решение по поставкам, несмотря на развал правительства. "Необходимо сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию запланированных заказов, а также финансирование дополнительной помощи в новом году", - заявил Макеев. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, кристиан линднер, нато