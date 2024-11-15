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Новороссийск передал в Херсонскую область теплую обувь, одежду и книги

Новороссийск передал в Херсонскую область теплую обувь, одежду и книги - РИА Новости, 15.11.2024

Новороссийск передал в Херсонскую область теплую обувь, одежду и книги

Теплую обувь, одежду и русскую классическую литературу для образовательных учреждений передали в Херсонскую область при помощи центра гуманитарной помощи и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:13

2024-11-15T09:13

2024-11-15T09:13

надежные люди

херсонская область

новороссийск

общество

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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Теплую обувь, одежду и русскую классическую литературу для образовательных учреждений передали в Херсонскую область при помощи центра гуманитарной помощи и ситуационного реагирования Новороссийска и волонтеров, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Сбор для пожилых людей, проживающих во временных пунктах (ПВР) Херсонской области, был объявлен в начале ноября. В холодную погоду пенсионеры, потерявшие свое имущество, ходили в резиновых шлепанцах, отмечают власти. "Конечно, допустить этого волонтеры не могли. Теплая обувь, одежда, предметы личной гигиены, книги и многое другое было передано жителям Херсонской области силами Центра гуманитарной помощи и ситуационного реагирования Новороссийска и волонтеров", - говорится в сообщении администрации Новороссийска. Кроме вещей, российские волонтеры доставили русскую классическую литературу в образовательные учреждения Херсонской области.

херсонская область

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , новороссийск, общество