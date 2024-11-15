Новороссийск передал в Херсонскую область теплую обувь, одежду и книги
© Фото : Администрация и Дума города НовороссийскаЖителям Херсонской области передали одежду, обувь и русскую литературу из Новороссийска
© Фото : Администрация и Дума города Новороссийска
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Теплую обувь, одежду и русскую классическую литературу для образовательных учреждений передали в Херсонскую область при помощи центра гуманитарной помощи и ситуационного реагирования Новороссийска и волонтеров, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Сбор для пожилых людей, проживающих во временных пунктах (ПВР) Херсонской области, был объявлен в начале ноября. В холодную погоду пенсионеры, потерявшие свое имущество, ходили в резиновых шлепанцах, отмечают власти.
© Фото : Администрация и Дума города НовороссийскаЖителям Херсонской области передали одежду, обувь и русскую литературу из Новороссийска
© Фото : Администрация и Дума города Новороссийска
Жителям Херсонской области передали одежду, обувь и русскую литературу из Новороссийска
"Конечно, допустить этого волонтеры не могли. Теплая обувь, одежда, предметы личной гигиены, книги и многое другое было передано жителям Херсонской области силами Центра гуманитарной помощи и ситуационного реагирования Новороссийска и волонтеров", - говорится в сообщении администрации Новороссийска.
Кроме вещей, российские волонтеры доставили русскую классическую литературу в образовательные учреждения Херсонской области.
© Фото : Администрация и Дума города НовороссийскаЖителям Херсонской области передали одежду, обувь и русскую литературу из Новороссийска
© Фото : Администрация и Дума города Новороссийска
Жителям Херсонской области передали одежду, обувь и русскую литературу из Новороссийска