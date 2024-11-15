https://ria.ru/20241115/pobeg-1983868534.html

Пленный сообщил о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии

Пленный сообщил о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии - РИА Новости, 15.11.2024

Пленный сообщил о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии

Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T04:37

2024-11-15T04:37

2024-11-15T09:34

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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал РИА Новости оказавшийся в плену украинский военный Сергей Палий. Город Хаммельбург, располагающийся в Баварии, известен тем, что в нем находится Учебный центр ООН бундесвера, где обучаются военные наблюдатели всемирной организации. Как сообщается на сайте центра, участники курса проходят интенсивную подготовку в области переговоров, посредничества, связи, координации, документирования и предоставления отчетов. При этом обучение проводится на открытой местности. "Нам объяснили, что до нас люди уже убегали, и их не нашли. То есть они (сотрудники учебного центра – ред.) не хотели рисковать. Если что нужно было, они предлагали купить сами. Перед нами, говорили, несколько человек (сбежали – ред.)", - сказал Палий. Также он добавил, что у него возможности сбежать не было, их группу никуда не выпускали, место их проживания постоянно было под охраной.

https://ria.ru/20241115/plennyy-1983864509.html

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Украинский военнопленный о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Хаммельбурге Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал РИА Новости оказавшийся в плену украинский военный. 2024-11-15T04:37 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бавария, вооруженные силы украины, оон, в мире