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Пленный сообщил о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии
Пленный сообщил о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии - РИА Новости, 15.11.2024
Пленный сообщил о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии
Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:37
2024-11-15T04:37
2024-11-15T09:34
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал РИА Новости оказавшийся в плену украинский военный Сергей Палий. Город Хаммельбург, располагающийся в Баварии, известен тем, что в нем находится Учебный центр ООН бундесвера, где обучаются военные наблюдатели всемирной организации. Как сообщается на сайте центра, участники курса проходят интенсивную подготовку в области переговоров, посредничества, связи, координации, документирования и предоставления отчетов. При этом обучение проводится на открытой местности. "Нам объяснили, что до нас люди уже убегали, и их не нашли. То есть они (сотрудники учебного центра – ред.) не хотели рисковать. Если что нужно было, они предлагали купить сами. Перед нами, говорили, несколько человек (сбежали – ред.)", - сказал Палий. Также он добавил, что у него возможности сбежать не было, их группу никуда не выпускали, место их проживания постоянно было под охраной.
https://ria.ru/20241115/plennyy-1983864509.html
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Украинский военнопленный о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Хаммельбурге
Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал РИА Новости оказавшийся в плену украинский военный.
2024-11-15T04:37
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PT0M53S
РИА Новости
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бавария, вооруженные силы украины, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Бавария, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире
Пленный сообщил о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии
Пленный Палий: несколько мобилизованных ВСУ сбежали из учебного центра в ФРГ