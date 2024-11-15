https://ria.ru/20241115/plennyy-1983942841.html
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт - РИА Новости, 15.11.2024
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт
Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:11
2024-11-15T13:11
2024-11-15T13:19
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц. Военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич был взят в плен военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. "Много "трехсотых", много. Вот "трехсотым", наверное, как бы, ну, иронично не звучало, ну, вроде раненый, но повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой. Уже просто гребут всех, как-никак скоро оно закончится, не знаю насколько скоро, но людей просто уже нет, если нас (НГУ) начали брать, хотя НГУ это, грубо говоря, там они должны следить за порядком города. Писарей уже выгребают и причем без подготовки какой-либо", – рассказал пленный. Кроме того, на видео он сообщает, что сотрудники территориальных центров комплектования получают деньги "за каждого человека и поэтому пытаются забирать всех, даже там калек, все равно всех гребут". "Сейчас просто, ну, людей не хватает и всех подряд кидают", – сказал нацгвардеец.
https://ria.ru/20241031/plennyj-1981061429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новосибирский государственный университет, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новосибирский государственный университет, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт
Украинский пленный: раненые пытаются сбежать из больниц, чтобы не воевать
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц.
Военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ
) Даниил Тарасевич был взят в плен военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении.
"Много "трехсотых", много. Вот "трехсотым", наверное, как бы, ну, иронично не звучало, ну, вроде раненый, но повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой. Уже просто гребут всех, как-никак скоро оно закончится, не знаю насколько скоро, но людей просто уже нет, если нас (НГУ) начали брать, хотя НГУ это, грубо говоря, там они должны следить за порядком города. Писарей уже выгребают и причем без подготовки какой-либо", – рассказал пленный.
Кроме того, на видео он сообщает, что сотрудники территориальных центров комплектования получают деньги "за каждого человека и поэтому пытаются забирать всех, даже там калек, все равно всех гребут".
"Сейчас просто, ну, людей не хватает и всех подряд кидают", – сказал нацгвардеец.