Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 15.11.2024 (обновлено: 13:19 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/plennyy-1983942841.html
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт - РИА Новости, 15.11.2024
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт
Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:11
2024-11-15T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
новосибирский государственный университет
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц. Военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич был взят в плен военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. "Много "трехсотых", много. Вот "трехсотым", наверное, как бы, ну, иронично не звучало, ну, вроде раненый, но повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой. Уже просто гребут всех, как-никак скоро оно закончится, не знаю насколько скоро, но людей просто уже нет, если нас (НГУ) начали брать, хотя НГУ это, грубо говоря, там они должны следить за порядком города. Писарей уже выгребают и причем без подготовки какой-либо", – рассказал пленный. Кроме того, на видео он сообщает, что сотрудники территориальных центров комплектования получают деньги "за каждого человека и поэтому пытаются забирать всех, даже там калек, все равно всех гребут". "Сейчас просто, ну, людей не хватает и всех подряд кидают", – сказал нацгвардеец.
https://ria.ru/20241031/plennyj-1981061429.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новосибирский государственный университет, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новосибирский государственный университет, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт

Украинский пленный: раненые пытаются сбежать из больниц, чтобы не воевать

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц.
Военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич был взят в плен военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении.
"Много "трехсотых", много. Вот "трехсотым", наверное, как бы, ну, иронично не звучало, ну, вроде раненый, но повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой. Уже просто гребут всех, как-никак скоро оно закончится, не знаю насколько скоро, но людей просто уже нет, если нас (НГУ) начали брать, хотя НГУ это, грубо говоря, там они должны следить за порядком города. Писарей уже выгребают и причем без подготовки какой-либо", – рассказал пленный.
Кроме того, на видео он сообщает, что сотрудники территориальных центров комплектования получают деньги "за каждого человека и поэтому пытаются забирать всех, даже там калек, все равно всех гребут".
"Сейчас просто, ну, людей не хватает и всех подряд кидают", – сказал нацгвардеец.
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область
31 октября, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовосибирский государственный университетМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала