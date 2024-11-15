https://ria.ru/20241115/plennyy-1983942841.html

Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт

Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт - РИА Новости, 15.11.2024

Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт

Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:11

2024-11-15T13:11

2024-11-15T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

новосибирский государственный университет

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий на видео Минобороны РФ рассказал, что раненые по возможности пытаются сбежать из больниц. Военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич был взят в плен военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. "Много "трехсотых", много. Вот "трехсотым", наверное, как бы, ну, иронично не звучало, ну, вроде раненый, но повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой. Уже просто гребут всех, как-никак скоро оно закончится, не знаю насколько скоро, но людей просто уже нет, если нас (НГУ) начали брать, хотя НГУ это, грубо говоря, там они должны следить за порядком города. Писарей уже выгребают и причем без подготовки какой-либо", – рассказал пленный. Кроме того, на видео он сообщает, что сотрудники территориальных центров комплектования получают деньги "за каждого человека и поэтому пытаются забирать всех, даже там калек, все равно всех гребут". "Сейчас просто, ну, людей не хватает и всех подряд кидают", – сказал нацгвардеец.

https://ria.ru/20241031/plennyj-1981061429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, новосибирский государственный университет, министерство обороны рф (минобороны рф)