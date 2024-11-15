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Более ста тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 15.11.2024
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20:42 15.11.2024 (обновлено: 21:24 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/petitsiya-1984076718.html
Более ста тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен
Более ста тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 15.11.2024
Более ста тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен
Более 100 тысяч человек подписали петицию в поддержку Марин Ле Пен на фоне обвинений по делу о неправомерном использовании средств Европарламента, сообщил лидер РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:42
2024-11-15T21:24
марин ле пен
европарламент
парламент франции
в мире
париж
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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписали петицию в поддержку Марин Ле Пен на фоне обвинений по делу о неправомерном использовании средств Европарламента, сообщил лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в соцсети X."За несколько часов более 100 тысяч французов подписались в поддержку Марин Ле Пен", — написал он.Петицию партия запустила накануне. В документе говорится, что выдвинутые обвинения — прямой удар по свободе действий и слова политдвижения, а также явное вмешательство в организацию парламентской жизни вопреки принципу разделения ветвей власти.В Париже 30 сентября начался процесс по делу Ле Пен, возглавляющей фракцию "Национальное объединение" в парламенте Франции, а также еще 26 членов партии об отмывании средств Европарламента. Политиков обвинили в нецелевом использовании общественных средств в 2004-2016 годах. Утверждается, что они использовали деньги ЕП для оплаты труда парламентских ассистентов, которые на самом деле работали только на "Национальное объединение".Ле Пен, в частности, обвиняют в создании централизованной системы отмывания денег Европарламента. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Сторона обвинения потребовала запретить политику избираться в органы власти в течение пяти лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, она не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.Прокуратура также запросила для нее пять лет тюрьмы, из которых три условно, а два — с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен потребовали взыскать 300 тысяч евро.Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должны огласить в начале 2025-го.
https://ria.ru/20241114/orban-1983740915.html
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марин ле пен, европарламент, парламент франции, в мире, париж
Марин Ле Пен, Европарламент, Парламент Франции, В мире, Париж
Более ста тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен

Более 100 тысяч человек поддержали Ле Пен на фоне обвинений в отмывании денег ЕП

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписали петицию в поддержку Марин Ле Пен на фоне обвинений по делу о неправомерном использовании средств Европарламента, сообщил лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в соцсети X.
"За несколько часов более 100 тысяч французов подписались в поддержку Марин Ле Пен", — написал он.
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Петицию партия запустила накануне. В документе говорится, что выдвинутые обвинения — прямой удар по свободе действий и слова политдвижения, а также явное вмешательство в организацию парламентской жизни вопреки принципу разделения ветвей власти.
В Париже 30 сентября начался процесс по делу Ле Пен, возглавляющей фракцию "Национальное объединение" в парламенте Франции, а также еще 26 членов партии об отмывании средств Европарламента. Политиков обвинили в нецелевом использовании общественных средств в 2004-2016 годах. Утверждается, что они использовали деньги ЕП для оплаты труда парламентских ассистентов, которые на самом деле работали только на "Национальное объединение".
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Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор жестоким и чрезмерным
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Ле Пен, в частности, обвиняют в создании централизованной системы отмывания денег Европарламента. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Сторона обвинения потребовала запретить политику избираться в органы власти в течение пяти лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, она не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.
Прокуратура также запросила для нее пять лет тюрьмы, из которых три условно, а два — с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен потребовали взыскать 300 тысяч евро.
Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должны огласить в начале 2025-го.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Марин Ле ПенЕвропарламентПарламент ФранцииВ миреПариж
 
 
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