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В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях - РИА Новости, 15.11.2024
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15:24 15.11.2024 (обновлено: 16:16 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/peterburg-1983993850.html
В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях
В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях - РИА Новости, 15.11.2024
В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях
Петербургский суд отправил под стражу помощника военкома Юрия Сергеева по делу о хищениях выплат для контрактников, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:24
2024-11-15T16:16
происшествия
россия
санкт-петербург
юрий сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Петербургский суд отправил под стражу помощника военкома Юрия Сергеева по делу о хищениях выплат для контрактников, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга &lt;…&gt; ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025", — говорится в релизе. Помощника военкома и его жену Анастасию Сергееву обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, они фиктивно устраивали людей в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров. Затем от лица этих "мертвых душ" заключали контракты с Минобороны об участии в специальной военной операции и незаконно получали положенные выплаты.Так, рассказали в суде, Сергеев нашел соучастника К. и 22 сентября 2023 года обеспечил ему заключение трудового договора с ПАО "Россети Ленэнерго", устроив того на должность подсобного рабочего в "Кингисеппские электрические сети". Затем он изготовил фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовым К. и Минобороны, в результате чего злоумышленники получили 850 тысяч рублей.При этом Сергеев, узнав о следствии, уехал из Петербурга и попытался спрятаться в Сергиево-Посадской больнице в Подмосковье, имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.По такой же схеме жена Сергеева сама фиктивно трудоустроилась в филиал ПАО "Россети Ленэнерго" и заключила контракт на военную службу, которую не собиралась проходить. Ей выплатили 750 тысяч рублей. Суд также арестовал Сергееву до 11 января.Как считает следствие, участники схемы причинили ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб в крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, юрий сергеев
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Юрий Сергеев
В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях

Суд арестовал помощника военкома по делу о хищениях выплат для контрактников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Петербургский суд отправил под стражу помощника военкома Юрия Сергеева по делу о хищениях выплат для контрактников, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга <…> ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025", — говорится в релизе.
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Помощника военкома и его жену Анастасию Сергееву обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, они фиктивно устраивали людей в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров. Затем от лица этих "мертвых душ" заключали контракты с Минобороны об участии в специальной военной операции и незаконно получали положенные выплаты.
Так, рассказали в суде, Сергеев нашел соучастника К. и 22 сентября 2023 года обеспечил ему заключение трудового договора с ПАО "Россети Ленэнерго", устроив того на должность подсобного рабочего в "Кингисеппские электрические сети". Затем он изготовил фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовым К. и Минобороны, в результате чего злоумышленники получили 850 тысяч рублей.
При этом Сергеев, узнав о следствии, уехал из Петербурга и попытался спрятаться в Сергиево-Посадской больнице в Подмосковье, имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
По такой же схеме жена Сергеева сама фиктивно трудоустроилась в филиал ПАО "Россети Ленэнерго" и заключила контракт на военную службу, которую не собиралась проходить. Ей выплатили 750 тысяч рублей. Суд также арестовал Сергееву до 11 января.
Как считает следствие, участники схемы причинили ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб в крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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