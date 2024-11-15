https://ria.ru/20241115/peterburg-1983993850.html

В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях

В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях - РИА Новости, 15.11.2024

В Петербурге арестовали помощника военкома по делу о хищениях

Петербургский суд отправил под стражу помощника военкома Юрия Сергеева по делу о хищениях выплат для контрактников, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:24

2024-11-15T15:24

2024-11-15T16:16

происшествия

россия

санкт-петербург

юрий сергеев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Петербургский суд отправил под стражу помощника военкома Юрия Сергеева по делу о хищениях выплат для контрактников, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга <…> ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025", — говорится в релизе. Помощника военкома и его жену Анастасию Сергееву обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, они фиктивно устраивали людей в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров. Затем от лица этих "мертвых душ" заключали контракты с Минобороны об участии в специальной военной операции и незаконно получали положенные выплаты.Так, рассказали в суде, Сергеев нашел соучастника К. и 22 сентября 2023 года обеспечил ему заключение трудового договора с ПАО "Россети Ленэнерго", устроив того на должность подсобного рабочего в "Кингисеппские электрические сети". Затем он изготовил фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовым К. и Минобороны, в результате чего злоумышленники получили 850 тысяч рублей.При этом Сергеев, узнав о следствии, уехал из Петербурга и попытался спрятаться в Сергиево-Посадской больнице в Подмосковье, имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.По такой же схеме жена Сергеева сама фиктивно трудоустроилась в филиал ПАО "Россети Ленэнерго" и заключила контракт на военную службу, которую не собиралась проходить. Ей выплатили 750 тысяч рублей. Суд также арестовал Сергееву до 11 января.Как считает следствие, участники схемы причинили ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб в крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, юрий сергеев