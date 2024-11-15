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В Петербурге женщину арестовали по делу о хищении выплат для контрактников - РИА Новости, 15.11.2024
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13:02 15.11.2024 (обновлено: 13:24 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/peterburg-1983940767.html
В Петербурге женщину арестовали по делу о хищении выплат для контрактников
В Петербурге женщину арестовали по делу о хищении выплат для контрактников - РИА Новости, 15.11.2024
В Петербурге женщину арестовали по делу о хищении выплат для контрактников
Суд заключил под стражу супругу помощника военкома Анастасию Сергееву по делу о хищении выплат для контрактников, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:02
2024-11-15T13:24
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу супругу помощника военкома Анастасию Сергееву по делу о хищении выплат для контрактников, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Сергеевой. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергеевой стражу по 11.01.2025", - сообщает пресс-служба судов.Ранее сообщалось, что помощника военкома с женой подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, затем отправляли их на службу по контракту, а предназначенные за это выплаты присваивали. По данным ГУМВД по городу и Ленобласти, 51-летний мужчина и его 38-летняя супруга фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию граждан через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Далее от лица мертвых душ заключались несуществующие контракты с Минобороны России о прохождении военной службы и участии в специальной военной операции.По данным пресс-службы судов, Сергеева сама фиктивно трудоустроилась в филиал ПАО "Россети Ленэнерго", и также фиктивно заключила контракт на военную службу, не имея намерений ее проходить. После чего ей были произведены выплаты на сумму 750 тысяч рублей, которые участники схемы похитили, чем причинили ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб в крупном размере.
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происшествия, санкт-петербург, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Петербурге женщину арестовали по делу о хищении выплат для контрактников

В Петербурге жену помощника военкома арестовали по делу о хищении

© Петербургская полиция/TelegramЖена помощника военкома в Петербурге арестована по делу о хищении выплат для контрактников
Жена помощника военкома в Петербурге арестована по делу о хищении выплат для контрактников - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Петербургская полиция/Telegram
Жена помощника военкома в Петербурге арестована по делу о хищении выплат для контрактников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу супругу помощника военкома Анастасию Сергееву по делу о хищении выплат для контрактников, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Сергеевой. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергеевой стражу по 11.01.2025", - сообщает пресс-служба судов.
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Ранее сообщалось, что помощника военкома с женой подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, затем отправляли их на службу по контракту, а предназначенные за это выплаты присваивали. По данным ГУМВД по городу и Ленобласти, 51-летний мужчина и его 38-летняя супруга фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию граждан через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Далее от лица мертвых душ заключались несуществующие контракты с Минобороны России о прохождении военной службы и участии в специальной военной операции.
По данным пресс-службы судов, Сергеева сама фиктивно трудоустроилась в филиал ПАО "Россети Ленэнерго", и также фиктивно заключила контракт на военную службу, не имея намерений ее проходить. После чего ей были произведены выплаты на сумму 750 тысяч рублей, которые участники схемы похитили, чем причинили ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб в крупном размере.
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