Житель Петербурга обнаружил схрон с гранатами, его же и задержали
Житель Петербурга обнаружил схрон с 60 гранатами в парке, его же и задержали
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Схрон с 60 гранатами и запалами к ним обнаружен в Английском парке в Стрельне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"Тринадцатого ноября в полицию Петродворцового района обратился 52-летний житель поселка Стрельна с сообщением о том, что в Английском парке, ближе к железнодорожной станции, он обнаружил прикопанные в землю боеприпасы", - сообщает пресс-служба.
Выяснилось, что мужчина нашел два разорванных пластиковых пакета без маркировок с 60 гранатами "РГ-42" и "Ф-1" и 60 взрывателей УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) в 6 заводских банках. "При этом 1 гранату Ф-1 и 1 заводскую банку с 10 взрывателями находчивый мужчина забрал домой и поначалу намеревался продать, однако "одумался" и обратился в полицию", - отметили в главке.
Место находки было оцеплено и осмотрено сотрудниками ОМОН Росгвардии, которые извлекли из схрона оставшиеся взрывные устройства и изъяли их для утилизации.
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"В ходе обыска по адресу проживания мужчины граната и все 10 взрывателей были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что изъятое действительно является промышленно изготовленной ручной осколочной гранатой "Ф-1" и 10 УЗРГМ, т.е. "запалом" - средством взрывания ручных осколочных гранат", - пояснили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 (Незаконное хранение боеприпасов и частей к ним) УК РФ.
В пресс-службе ГУ МВД добавили, что подозреваемый задержан, приняты меры к розыску лица, оставившего в парке схрон с взрывными устройствами.
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