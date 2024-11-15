https://ria.ru/20241115/peterburg-1983922159.html

Житель Петербурга обнаружил схрон с гранатами, его же и задержали

Житель Петербурга обнаружил схрон с гранатами, его же и задержали - РИА Новости, 15.11.2024

Житель Петербурга обнаружил схрон с гранатами, его же и задержали

Схрон с 60 гранатами и запалами к ним обнаружен в Английском парке в Стрельне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:20

2024-11-15T12:20

2024-11-15T12:20

происшествия

стрельна

санкт-петербург

петродворцовый район

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Схрон с 60 гранатами и запалами к ним обнаружен в Английском парке в Стрельне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Тринадцатого ноября в полицию Петродворцового района обратился 52-летний житель поселка Стрельна с сообщением о том, что в Английском парке, ближе к железнодорожной станции, он обнаружил прикопанные в землю боеприпасы", - сообщает пресс-служба. Выяснилось, что мужчина нашел два разорванных пластиковых пакета без маркировок с 60 гранатами "РГ-42" и "Ф-1" и 60 взрывателей УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) в 6 заводских банках. "При этом 1 гранату Ф-1 и 1 заводскую банку с 10 взрывателями находчивый мужчина забрал домой и поначалу намеревался продать, однако "одумался" и обратился в полицию", - отметили в главке. Место находки было оцеплено и осмотрено сотрудниками ОМОН Росгвардии, которые извлекли из схрона оставшиеся взрывные устройства и изъяли их для утилизации. "В ходе обыска по адресу проживания мужчины граната и все 10 взрывателей были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что изъятое действительно является промышленно изготовленной ручной осколочной гранатой "Ф-1" и 10 УЗРГМ, т.е. "запалом" - средством взрывания ручных осколочных гранат", - пояснили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 (Незаконное хранение боеприпасов и частей к ним) УК РФ. В пресс-службе ГУ МВД добавили, что подозреваемый задержан, приняты меры к розыску лица, оставившего в парке схрон с взрывными устройствами.

https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html

https://ria.ru/20241115/podrostok-1983891159.html

https://ria.ru/20241016/sk-1978240354.html

стрельна

санкт-петербург

петродворцовый район

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происшествия, стрельна, санкт-петербург, петродворцовый район, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)