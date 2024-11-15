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Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами - РИА Новости, 15.11.2024
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10:17 15.11.2024 (обновлено: 12:49 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/peterburg-1983895992.html
Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами
Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами - РИА Новости, 15.11.2024
Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами
Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его жену подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, которые затем отправляли на службу по контракту, РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:17
2024-11-15T12:49
происшествия
россия
санкт-петербург
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его жену подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, которые затем отправляли на службу по контракту, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Сотрудники управления экономической полиции петербургского главка совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России и специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства мертвых душ и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы", — говорится в релизе. Как пояснили в полиции, 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена подыскивали людей, которых фиктивно устраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Затем от лица этих мертвых душ заключались контракты с Минобороны об участии в специальной военной операции. Таким работникам полагаются единовременная выплата в 500 тысяч рублей и ежемесячные по 50 тысяч. Эти деньги мошенники присваивали. Пока что оперативники выявили двоих таких фиктивно трудоустроенных работников, но у них есть основания считать, что их число может быть больше.Ущерб бюджету превысил миллион рублей. Дома и на рабочих местах супругов провели обыски, во время которых изъяли документы, в том числе трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. Помощника военкома и его жену задержали, против них возбудили уголовное дело о мошенничестве.
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происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами

В Петербурге задержали помощника военкома, отправлявшего на СВО "мертвые души"

© Петербургская полиция/TelegramПомощника военкома из Санкт-Петербурга и его жену подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, которые затем отправляли на службу по контракту
Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его жену подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, которые затем отправляли на службу по контракту - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Петербургская полиция/Telegram
Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его жену подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, которые затем отправляли на службу по контракту
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его жену подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, которые затем отправляли на службу по контракту, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники управления экономической полиции петербургского главка совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России и специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства мертвых душ и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы", — говорится в релизе.
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Как пояснили в полиции, 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена подыскивали людей, которых фиктивно устраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Затем от лица этих мертвых душ заключались контракты с Минобороны об участии в специальной военной операции.
Таким работникам полагаются единовременная выплата в 500 тысяч рублей и ежемесячные по 50 тысяч. Эти деньги мошенники присваивали.
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Пока что оперативники выявили двоих таких фиктивно трудоустроенных работников, но у них есть основания считать, что их число может быть больше.
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Помощника военкома и его жену задержали, против них возбудили уголовное дело о мошенничестве.
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