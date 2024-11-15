https://ria.ru/20241115/peskov-1984078158.html

Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков

Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2024

Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков

Сфера энергетики затрагивалась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:51

2024-11-15T20:51

2024-11-15T20:51

россия

германия

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олаф шольц

дмитрий песков

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сфера энергетики затрагивалась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сфера энергетики затрагивалась", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос поставок российского газа. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241115/ekspert-1984076040.html

россия

германия

берлин (город)

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россия, германия, берлин (город), владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире