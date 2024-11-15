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Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2024
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20:51 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/peskov-1984078158.html
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2024
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков
Сфера энергетики затрагивалась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:51
2024-11-15T20:51
россия
германия
берлин (город)
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сфера энергетики затрагивалась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сфера энергетики затрагивалась", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос поставок российского газа. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
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россия, германия, берлин (город), владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Россия, Германия, Берлин (город), Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков

Дмитрий Песков: Путин и Шольц затронули сферу энергетики в телефонном разговоре

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сфера энергетики затрагивалась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сфера энергетики затрагивалась", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос поставок российского газа.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Эксперт назвал разговор Шольца с Путиным бессмысленным
Вчера, 20:37
 
РоссияГерманияБерлин (город)Владимир ПутинОлаф ШольцДмитрий ПесковОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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