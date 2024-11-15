https://ria.ru/20241115/peskov-1984078158.html
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2024
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков
Сфера энергетики затрагивалась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:51
2024-11-15T20:51
2024-11-15T20:51
россия
германия
берлин (город)
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олаф шольц
дмитрий песков
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сфера энергетики затрагивалась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сфера энергетики затрагивалась", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос поставок российского газа. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
https://ria.ru/20241115/ekspert-1984076040.html
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россия, германия, берлин (город), владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Россия, Германия, Берлин (город), Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре, заявил Песков
Дмитрий Песков: Путин и Шольц затронули сферу энергетики в телефонном разговоре