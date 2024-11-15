https://ria.ru/20241115/peskov-1984073406.html
Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным
Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным - РИА Новости, 15.11.2024
Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:07
2024-11-15T20:07
2024-11-15T20:07
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но говорить о совпадении мнений не приходится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Конечно, обсуждения достаточно были детальные, прежде всего, по украинскому сюжету, откровенные... Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится", - сказал Песков. В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html
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Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным
Песков: разговор Путина и Шольца был откровенным, но мнения разошлись