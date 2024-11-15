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Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным - РИА Новости, 15.11.2024
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20:07 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/peskov-1984073406.html
Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным
Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным - РИА Новости, 15.11.2024
Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:07
2024-11-15T20:07
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владимир путин
германия
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олаф шольц
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но говорить о совпадении мнений не приходится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Конечно, обсуждения достаточно были детальные, прежде всего, по украинскому сюжету, откровенные... Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится", - сказал Песков. В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html
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россия, владимир путин, германия, украина, олаф шольц, дмитрий песков, в мире
Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал разговор Путина и Шольца откровенным

Песков: разговор Путина и Шольца был откровенным, но мнения разошлись

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но говорить о совпадении мнений не приходится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Конечно, обсуждения достаточно были детальные, прежде всего, по украинскому сюжету, откровенные... Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится", - сказал Песков.
В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца
Вчера, 20:02
 
РоссияВладимир ПутинГерманияУкраинаОлаф ШольцДмитрий ПесковВ мире
 
 
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