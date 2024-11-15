Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 15.11.2024 (обновлено: 14:32 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/peskov-1983971592.html
В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США
В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США есть "скромная надежда" на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:22
2024-11-15T14:32
сша
дональд трамп
дмитрий песков
камала харрис
выборы президента сша — 2024
nbc
вашингтон (штат)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, поскольку на данный момент его нет."Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует", - заявил Песков в интервью американской газете New York Times.При этом он отметил, что Россия не будет "надевать розовые очки"."Мы прекрасно понимаем, что одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983945745.html
https://ria.ru/20241115/peskov-1983924953.html
https://ria.ru/20241115/malinen-1983891336.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024, nbc, вашингтон (штат), россия, в мире
США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, NBC, Вашингтон (штат), Россия, В мире
В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США

Песков: после победы Трампа есть скромная надежда на диалог с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, поскольку на данный момент его нет.
"Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует", - заявил Песков в интервью американской газете New York Times.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Politico рассказала, за что Зеленский будет винить Трампа
Вчера, 13:23
При этом он отметил, что Россия не будет "надевать розовые очки".
"Мы прекрасно понимаем, что одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа
Вчера, 12:27
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу
Вчера, 09:48
 
СШАДональд ТрампДмитрий ПесковКамала ХаррисВыборы президента США — 2024NBCВашингтон (штат)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала