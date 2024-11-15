https://ria.ru/20241115/peskov-1983971592.html

В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США

В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США - РИА Новости, 15.11.2024

В Кремле заявили о скромной надежде на возобновление диалога с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США есть "скромная надежда" на... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:22

2024-11-15T14:22

2024-11-15T14:32

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, поскольку на данный момент его нет."Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует", - заявил Песков в интервью американской газете New York Times.При этом он отметил, что Россия не будет "надевать розовые очки"."Мы прекрасно понимаем, что одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983945745.html

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