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В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев" - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/peskov-1983938326.html
В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев"
В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев" - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев"
Участники программы "Время героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:56
2024-11-15T12:56
специальная военная операция на украине
россия
тамбовская область
дмитрий песков
владимир путин
артем жога
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники программы "Время героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналист спросил Пескова, для чего потребовался второй поток программы "Время героев", если резервы первого потока не исчерпаны. Также у него поинтересовались, могут ли те люди, которые зарегистрировались, но пока еще невостребованы из первого потока, снова зарегистрироваться. "Проходить те же курсы, я не думаю, что есть смысл. Ведь технология обучения этих курсов, там протокол один. Но эти люди, они остаются в резерве, и они все востребованы. Они так или иначе все будут востребованы. А второй поток, потому что очень большой интерес к этому проявляются. Это не те курсы, востребованные теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь эти люди востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Также пресс-секретаря спросили, ожидать еще какие-то назначения на высокие губернаторские посты, как это произошло недавно. "Это постоянный процесс, это не разовые какие-то акции", - ответил Песков. В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока. На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" уже поступило более тысячи заявок от участников и ветеранов СВО.
https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html
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россия, тамбовская область, дмитрий песков, владимир путин, артем жога, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тамбовская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Артем Жога, Общество
В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев"

Песков: участники программы "Время героев" остаются в кадровом резерве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники программы "Время героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, для чего потребовался второй поток программы "Время героев", если резервы первого потока не исчерпаны. Также у него поинтересовались, могут ли те люди, которые зарегистрировались, но пока еще невостребованы из первого потока, снова зарегистрироваться.
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"Проходить те же курсы, я не думаю, что есть смысл. Ведь технология обучения этих курсов, там протокол один. Но эти люди, они остаются в резерве, и они все востребованы. Они так или иначе все будут востребованы. А второй поток, потому что очень большой интерес к этому проявляются. Это не те курсы, востребованные теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь эти люди востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Также пресс-секретаря спросили, ожидать еще какие-то назначения на высокие губернаторские посты, как это произошло недавно. "Это постоянный процесс, это не разовые какие-то акции", - ответил Песков.
В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.
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На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" уже поступило более тысячи заявок от участников и ветеранов СВО.
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Вчера, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТамбовская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинАртем ЖогаОбщество
 
 
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