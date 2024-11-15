https://ria.ru/20241115/peskov-1983938326.html

В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев"

В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев" - РИА Новости, 15.11.2024

В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев"

Участники программы "Время героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:56

2024-11-15T12:56

2024-11-15T12:56

специальная военная операция на украине

россия

тамбовская область

дмитрий песков

владимир путин

артем жога

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники программы "Время героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналист спросил Пескова, для чего потребовался второй поток программы "Время героев", если резервы первого потока не исчерпаны. Также у него поинтересовались, могут ли те люди, которые зарегистрировались, но пока еще невостребованы из первого потока, снова зарегистрироваться. "Проходить те же курсы, я не думаю, что есть смысл. Ведь технология обучения этих курсов, там протокол один. Но эти люди, они остаются в резерве, и они все востребованы. Они так или иначе все будут востребованы. А второй поток, потому что очень большой интерес к этому проявляются. Это не те курсы, востребованные теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь эти люди востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Также пресс-секретаря спросили, ожидать еще какие-то назначения на высокие губернаторские посты, как это произошло недавно. "Это постоянный процесс, это не разовые какие-то акции", - ответил Песков. В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока. На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" уже поступило более тысячи заявок от участников и ветеранов СВО.

https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

https://ria.ru/20241115/svo-1983913906.html

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тамбовская область

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россия, тамбовская область, дмитрий песков, владимир путин, артем жога, общество