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Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось

Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось - РИА Новости, 15.11.2024

Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось

Минэкологии Подмосковья заявило об увеличении количества комплексов по переработке строительных отходов. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:45

2024-11-15T18:45

2024-11-15T18:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Минэкологии Подмосковья заявило об увеличении количества комплексов по переработке строительных отходов. Об этом сообщил 360.ru.Согласно данным ведомства, в конце 2023-го в регионе были зарегистрированы 79 таких пунктов. В 2024 году их число возросло до 99. В обязанности 17 объектов входит сложная переработка смешанных отходов.Представители министерства также отметили увеличение объемов применения вторичного сырья на основе переработанного мусора. Так, с начала года в Подмосковье использовали 12 тысяч кубометров щебня, производством которого занимаются указанные комплексы.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)