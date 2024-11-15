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Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось - РИА Новости, 15.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:45 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/pererabotka-1984057110.html
Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось
Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось - РИА Новости, 15.11.2024
Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось
Минэкологии Подмосковья заявило об увеличении количества комплексов по переработке строительных отходов. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:45
2024-11-15T18:45
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Минэкологии Подмосковья заявило об увеличении количества комплексов по переработке строительных отходов. Об этом сообщил 360.ru.Согласно данным ведомства, в конце 2023-го в регионе были зарегистрированы 79 таких пунктов. В 2024 году их число возросло до 99. В обязанности 17 объектов входит сложная переработка смешанных отходов.Представители министерства также отметили увеличение объемов применения вторичного сырья на основе переработанного мусора. Так, с начала года в Подмосковье использовали 12 тысяч кубометров щебня, производством которого занимаются указанные комплексы.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось

© РИА Новости / Виталий БелоусовЛента сортировки мусора комплекса по переработке отходов "Восток" в городском округе Егорьевск в Московской области.
Лента сортировки мусора комплекса по переработке отходов Восток в городском округе Егорьевск в Московской области. - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Минэкологии Подмосковья заявило об увеличении количества комплексов по переработке строительных отходов. Об этом сообщил 360.ru.
Согласно данным ведомства, в конце 2023-го в регионе были зарегистрированы 79 таких пунктов. В 2024 году их число возросло до 99. В обязанности 17 объектов входит сложная переработка смешанных отходов.
Представители министерства также отметили увеличение объемов применения вторичного сырья на основе переработанного мусора. Так, с начала года в Подмосковье использовали 12 тысяч кубометров щебня, производством которого занимаются указанные комплексы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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