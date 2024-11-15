https://ria.ru/20241115/pererabotka-1984057110.html
Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось
Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось - РИА Новости, 15.11.2024
Число пунктов переработки строительных отходов в МО увеличилось
Минэкологии Подмосковья заявило об увеличении количества комплексов по переработке строительных отходов. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:45
2024-11-15T18:45
2024-11-15T18:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984053402_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_8dc7ab840fbd61eed3ff38427d98a5e3.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Минэкологии Подмосковья заявило об увеличении количества комплексов по переработке строительных отходов. Об этом сообщил 360.ru.Согласно данным ведомства, в конце 2023-го в регионе были зарегистрированы 79 таких пунктов. В 2024 году их число возросло до 99. В обязанности 17 объектов входит сложная переработка смешанных отходов.Представители министерства также отметили увеличение объемов применения вторичного сырья на основе переработанного мусора. Так, с начала года в Подмосковье использовали 12 тысяч кубометров щебня, производством которого занимаются указанные комплексы.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984053402_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_9420c0644d5af85d7dbefadb75d4cbe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)