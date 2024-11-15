https://ria.ru/20241115/partnerstvo-1984002630.html

Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене

Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене - РИА Новости, 15.11.2024

Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене

В условиях давления и политики двойного сдерживания в отношении России и Китая со стороны Запада двум дружественным странам необходимо выработать стратегию... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:34

2024-11-15T15:34

2024-11-15T15:34

форум "россия-китай 2024" казань

китай

россия

казань

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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. В условиях давления и политики двойного сдерживания в отношении России и Китая со стороны Запада двум дружественным странам необходимо выработать стратегию партнерства в контексте трансформации архитектуры международных отношений, считают участники второго международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".На сессии "Мировая турбулентность и вызовы многополярности: роль России и Китая" политологи, социологи, представители сферы образования и бизнеса этих стран представили свое видение роли двух держав в формировании нового геополитического устройства мира."В условиях политики двойного сдерживания в отношении наших стран очевиден геополитический контекст и обстоятельства, которые так или иначе предопределяют наше тесное взаимодействие, в том числе и в понимании вопроса многополярности. Китай сегодня предпринимает активные шаги на мировой арене, которые могут трактоваться как его стремление играть большую роль в мировой политике, играть роль ответственной державы, которую он наращивает. На самом деле, на сессии мы обсуждали достаточно широкий спектр вопросов, понимание которых сближает наши позиции", - отметила участница дискуссии, доктор политических наук, профессор СПГУ и РАН Яна Лексютина.В свою очередь, доктор исторических наук, профессор, директор ИСАА МГУ Алексей Маслов, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал о том, что Россия транслирует Китаю в этом диалоге о мировой турбулентности и понимания многополярности."Во-первых, Россия транслирует Китаю свой огромный опыт, в том числе довольно сложный и даже негативный, поскольку наша страна прошла через целый ряд стрессов для экономики, для политики, и Китай сейчас это учитывает. Во-вторых, мы обращаем внимание Китая на ситуацию, когда один полюс силы диктует свою волю и может использовать свои силы для торможения развития стран. Насколько я понимаю, раньше Китай не всегда нас слышал. Вот сейчас мы показали, что наши подходы были разумны, и что конфронтация часто бывает неизбежностью. В этом смысле Китай, на мой взгляд, тоже пересматривает свои внешние и экономические концепции. Посмотрите, как изменилась китайская дипломатическая политика – она стала более активной и жесткой. Китай защищает свои взгляды и интересы, у него, безусловно, есть своя концепция. И тон этим изменениям в определенной мере задала Россия", - подытожил политолог.

https://ria.ru/20241115/knr-1983944837.html

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, казань