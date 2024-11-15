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Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене - РИА Новости, 15.11.2024
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Раздел Форум Россия-Китай 2024 Казань V2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Форум "Россия-Китай 2024" Казань
 
15:34 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/partnerstvo-1984002630.html
Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене
Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене - РИА Новости, 15.11.2024
Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене
В условиях давления и политики двойного сдерживания в отношении России и Китая со стороны Запада двум дружественным странам необходимо выработать стратегию... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:34
2024-11-15T15:34
форум "россия-китай 2024" казань
китай
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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. В условиях давления и политики двойного сдерживания в отношении России и Китая со стороны Запада двум дружественным странам необходимо выработать стратегию партнерства в контексте трансформации архитектуры международных отношений, считают участники второго международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".На сессии "Мировая турбулентность и вызовы многополярности: роль России и Китая" политологи, социологи, представители сферы образования и бизнеса этих стран представили свое видение роли двух держав в формировании нового геополитического устройства мира."В условиях политики двойного сдерживания в отношении наших стран очевиден геополитический контекст и обстоятельства, которые так или иначе предопределяют наше тесное взаимодействие, в том числе и в понимании вопроса многополярности. Китай сегодня предпринимает активные шаги на мировой арене, которые могут трактоваться как его стремление играть большую роль в мировой политике, играть роль ответственной державы, которую он наращивает. На самом деле, на сессии мы обсуждали достаточно широкий спектр вопросов, понимание которых сближает наши позиции", - отметила участница дискуссии, доктор политических наук, профессор СПГУ и РАН Яна Лексютина.В свою очередь, доктор исторических наук, профессор, директор ИСАА МГУ Алексей Маслов, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал о том, что Россия транслирует Китаю в этом диалоге о мировой турбулентности и понимания многополярности."Во-первых, Россия транслирует Китаю свой огромный опыт, в том числе довольно сложный и даже негативный, поскольку наша страна прошла через целый ряд стрессов для экономики, для политики, и Китай сейчас это учитывает. Во-вторых, мы обращаем внимание Китая на ситуацию, когда один полюс силы диктует свою волю и может использовать свои силы для торможения развития стран. Насколько я понимаю, раньше Китай не всегда нас слышал. Вот сейчас мы показали, что наши подходы были разумны, и что конфронтация часто бывает неизбежностью. В этом смысле Китай, на мой взгляд, тоже пересматривает свои внешние и экономические концепции. Посмотрите, как изменилась китайская дипломатическая политика – она стала более активной и жесткой. Китай защищает свои взгляды и интересы, у него, безусловно, есть своя концепция. И тон этим изменениям в определенной мере задала Россия", - подытожил политолог.
https://ria.ru/20241115/knr-1983944837.html
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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китай, россия, казань
Форум "Россия-Китай 2024" Казань, Китай, Россия, Казань

Россия и Китай вырабатывают стратегию партнерства на международной арене

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. В условиях давления и политики двойного сдерживания в отношении России и Китая со стороны Запада двум дружественным странам необходимо выработать стратегию партнерства в контексте трансформации архитектуры международных отношений, считают участники второго международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
На сессии "Мировая турбулентность и вызовы многополярности: роль России и Китая" политологи, социологи, представители сферы образования и бизнеса этих стран представили свое видение роли двух держав в формировании нового геополитического устройства мира.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем
Вчера, 13:19
"В условиях политики двойного сдерживания в отношении наших стран очевиден геополитический контекст и обстоятельства, которые так или иначе предопределяют наше тесное взаимодействие, в том числе и в понимании вопроса многополярности. Китай сегодня предпринимает активные шаги на мировой арене, которые могут трактоваться как его стремление играть большую роль в мировой политике, играть роль ответственной державы, которую он наращивает. На самом деле, на сессии мы обсуждали достаточно широкий спектр вопросов, понимание которых сближает наши позиции", - отметила участница дискуссии, доктор политических наук, профессор СПГУ и РАН Яна Лексютина.
В свою очередь, доктор исторических наук, профессор, директор ИСАА МГУ Алексей Маслов, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал о том, что Россия транслирует Китаю в этом диалоге о мировой турбулентности и понимания многополярности.
"Во-первых, Россия транслирует Китаю свой огромный опыт, в том числе довольно сложный и даже негативный, поскольку наша страна прошла через целый ряд стрессов для экономики, для политики, и Китай сейчас это учитывает. Во-вторых, мы обращаем внимание Китая на ситуацию, когда один полюс силы диктует свою волю и может использовать свои силы для торможения развития стран. Насколько я понимаю, раньше Китай не всегда нас слышал. Вот сейчас мы показали, что наши подходы были разумны, и что конфронтация часто бывает неизбежностью. В этом смысле Китай, на мой взгляд, тоже пересматривает свои внешние и экономические концепции. Посмотрите, как изменилась китайская дипломатическая политика – она стала более активной и жесткой. Китай защищает свои взгляды и интересы, у него, безусловно, есть своя концепция. И тон этим изменениям в определенной мере задала Россия", - подытожил политолог.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
22 октября, 09:45
 
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