https://ria.ru/20241115/pamyatniki-1983955675.html

В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову

В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову - РИА Новости, 15.11.2024

В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову

В Кривом Роге снесли памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:50

2024-11-15T13:50

2024-11-15T14:17

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

александр пушкин

михаил лермонтов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983954579_0:16:679:397_1920x0_80_0_0_c299185b818e66dc49579005e1f27829.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге снесли памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram. "В Кривом Роге в Днепропетровской области демонтировали памятники российским писателям Пушкину и Лермонтову", — говорится в публикации. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241115/bulgakov-1983873926.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр пушкин, михаил лермонтов