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В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову
В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову - РИА Новости, 15.11.2024
В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову
В Кривом Роге снесли памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:50
2024-11-15T13:50
2024-11-15T14:17
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге снесли памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram. "В Кривом Роге в Днепропетровской области демонтировали памятники российским писателям Пушкину и Лермонтову", — говорится в публикации. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241115/bulgakov-1983873926.html
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр пушкин, михаил лермонтов
В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов
В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову
В Кривом Роге Днепропетровской области снесли памятники Пушкину и Лермонтову