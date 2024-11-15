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В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора" - РИА Новости, 15.11.2024
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04:58 15.11.2024 (обновлено: 05:12 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1983869084.html
В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора"
В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора" - РИА Новости, 15.11.2024
В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора"
Поставленный киевским режимом памятник жертвам "голодомора", ставшего одним из символов антироссийской пропаганды, продолжает стоять в центре села Новая Маячка... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:58
2024-11-15T05:12
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НОВАЯ МАЯЧКА (Херсонская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Поставленный киевским режимом памятник жертвам "голодомора", ставшего одним из символов антироссийской пропаганды, продолжает стоять в центре села Новая Маячка Херсонской области спустя два года после ее вступления в состав России, передает корреспондент РИА Новости. Памятник в селе, расположенном в Алёшкинском округе, находится рядом с советским монументом героям Великой Отечественной войны. РИА Новости запросило комментарий администрации округа, но на момент выхода материала не получило ответа. Это не первый скандал с памятниками киевского режима в Алешкинском районе области, вошедшей в состав России по итогам референдума. Ранее жители села Костогрызово писали коллективное обращение в администрацию с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Виталия Чуприны, однако обращение, по их словам, оставалось без ответа. Позже надгробие оказалось разрушено. Киевский режим активно использует "голодомор" в антироссийской пропаганде. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов. Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. В 2022 году власти Мариуполя демонтировали мемориал жертвам "голодомора", установленный 18 лет назад в центре города недалеко от драмтеатра. В Луганске также убрали памятный знак жертвам "голодомора" по многочисленным просьбам жителей города.
https://ria.ru/20240924/rossiya-1974505042.html
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украина, херсонская область , в мире, россия
Украина, Херсонская область , В мире, Россия
В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора"

В селе Новая Маячка Херсонской области обнаружен памятник жертвам "голодомора"

© РИА НовостиПамятник жертвам "голодомора" в центре села Новая Маячка Херсонской области
Памятник жертвам голодомора в центре села Новая Маячка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Памятник жертвам "голодомора" в центре села Новая Маячка Херсонской области
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НОВАЯ МАЯЧКА (Херсонская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Поставленный киевским режимом памятник жертвам "голодомора", ставшего одним из символов антироссийской пропаганды, продолжает стоять в центре села Новая Маячка Херсонской области спустя два года после ее вступления в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник в селе, расположенном в Алёшкинском округе, находится рядом с советским монументом героям Великой Отечественной войны.
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РИА Новости запросило комментарий администрации округа, но на момент выхода материала не получило ответа.
Это не первый скандал с памятниками киевского режима в Алешкинском районе области, вошедшей в состав России по итогам референдума. Ранее жители села Костогрызово писали коллективное обращение в администрацию с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Виталия Чуприны, однако обращение, по их словам, оставалось без ответа. Позже надгробие оказалось разрушено.
Киевский режим активно использует "голодомор" в антироссийской пропаганде. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов. Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.
В 2022 году власти Мариуполя демонтировали мемориал жертвам "голодомора", установленный 18 лет назад в центре города недалеко от драмтеатра. В Луганске также убрали памятный знак жертвам "голодомора" по многочисленным просьбам жителей города.
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