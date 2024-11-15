https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1983869084.html

В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора"

В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора" - РИА Новости, 15.11.2024

В Херсонской области обнаружили памятник жертвам "голодомора"

Поставленный киевским режимом памятник жертвам "голодомора", ставшего одним из символов антироссийской пропаганды, продолжает стоять в центре села Новая Маячка... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T04:58

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НОВАЯ МАЯЧКА (Херсонская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Поставленный киевским режимом памятник жертвам "голодомора", ставшего одним из символов антироссийской пропаганды, продолжает стоять в центре села Новая Маячка Херсонской области спустя два года после ее вступления в состав России, передает корреспондент РИА Новости. Памятник в селе, расположенном в Алёшкинском округе, находится рядом с советским монументом героям Великой Отечественной войны. РИА Новости запросило комментарий администрации округа, но на момент выхода материала не получило ответа. Это не первый скандал с памятниками киевского режима в Алешкинском районе области, вошедшей в состав России по итогам референдума. Ранее жители села Костогрызово писали коллективное обращение в администрацию с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Виталия Чуприны, однако обращение, по их словам, оставалось без ответа. Позже надгробие оказалось разрушено. Киевский режим активно использует "голодомор" в антироссийской пропаганде. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов. Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. В 2022 году власти Мариуполя демонтировали мемориал жертвам "голодомора", установленный 18 лет назад в центре города недалеко от драмтеатра. В Луганске также убрали памятный знак жертвам "голодомора" по многочисленным просьбам жителей города.

https://ria.ru/20240924/rossiya-1974505042.html

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