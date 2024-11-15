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В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах - РИА Новости, 15.11.2024
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04:07 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html
В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах
В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах - РИА Новости, 15.11.2024
В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) в российском законодательстве и ввести запрет на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:07
2024-11-15T04:07
айрат гибатдинов
роман старовойт
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) в российском законодательстве и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний, соответствующее обращение направлено на имя министра транспорта Романа Старовойта, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу сообщить позицию, возглавляемого вами ведомства относительно возможности внесения в законодательство термина "сверхбронирование билетов" и его нормативный запрет, увеличения штрафных санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира", - написал Гибатдинов в обращении. Сенатор также добавил, что необходимо рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга на авиарейсах пассажирам — "в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки". В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что в настоящее время пострадавший пассажир может получить компенсацию только при обращении в суд, а без судебного иска компании возмещают ущерб "очень неохотно". "Проявления "овербукинга" фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика... Сложившаяся правоприменительная практика указывает на то, что размер штрафов минимален в масштабах прибыли авиакомпаний, а возможность истребования компенсации пассажирами усложнена необходимостью преодоления затруднительных судебных процедур", - констатировал парламентарий.
https://ria.ru/20241031/issledovanie-1981060239.html
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айрат гибатдинов, роман старовойт
Айрат Гибатдинов, Роман Старовойт
В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах

Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus 330. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) в российском законодательстве и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний, соответствующее обращение направлено на имя министра транспорта Романа Старовойта, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу сообщить позицию, возглавляемого вами ведомства относительно возможности внесения в законодательство термина "сверхбронирование билетов" и его нормативный запрет, увеличения штрафных санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира", - написал Гибатдинов в обращении.
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Сенатор также добавил, что необходимо рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга на авиарейсах пассажирам — "в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки".
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что в настоящее время пострадавший пассажир может получить компенсацию только при обращении в суд, а без судебного иска компании возмещают ущерб "очень неохотно".
"Проявления "овербукинга" фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика... Сложившаяся правоприменительная практика указывает на то, что размер штрафов минимален в масштабах прибыли авиакомпаний, а возможность истребования компенсации пассажирами усложнена необходимостью преодоления затруднительных судебных процедур", - констатировал парламентарий.
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