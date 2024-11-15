https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html

В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов

В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов - РИА Новости, 15.11.2024

В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось оправдаться за отсутствие реакции на более чем 30 убийств российских журналистов,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T00:01

2024-11-15T00:01

2024-11-15T08:23

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ЖЕНЕВА, 14 ноя - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось оправдаться за отсутствие реакции на более чем 30 убийств российских журналистов, которые совершил Киев.Представитель УВКПЧ Рено де Виллен в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать данные убийства заявил, что Москва якобы "не предоставляет доступ" для подтверждения этой информации. "Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу", — заявил он в ходе пресс-конференции в ООН, посвященной безопасности журналистов. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую ему информацию о преступлениях Киева против российских журналистов.Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук киевского режима погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семен Еремин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина. Дипломат также заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.

https://ria.ru/20240820/gatilov-1967318746.html

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html

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в мире, киев, россия, геннадий гатилов, мария захарова, олесь бузина, оон, украина