Правительство ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США
Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, допустив некоторые исключения, сообщила пресс-служба кабмина.
"Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", — говорится в заявлении.
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Как пояснили в пресс-службе, это решение было принято по указанию Владимира Путина.
В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в стране предприятий. Документ вступил в силу в августе и будет действовать до 2040 года. При этом американское законодательство позволяет делать исключения и закупать российское сырье вплоть до января 2028-го в том случае, если это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.
Кроме того, министр энергетики страны по согласованию с главами Госдепа и Минторга может отменить введенный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны.
В ответ на это в сентябре Путин поручил правительству рассмотреть возможность ограничить экспорт урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России.
По данным американской статистической службы, в последний раз США покупали российский уран в июле на сумму 109 миллионов долларов, а всего с начала года на 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше прошлогодних показателей.
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