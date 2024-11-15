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Правительство ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США - РИА Новости, 15.11.2024
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18:09 15.11.2024 (обновлено: 18:47 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ogranicheniya-1984051669.html
Правительство ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США
Правительство ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США - РИА Новости, 15.11.2024
Правительство ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США
Правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, допустив некоторые исключения, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:09
2024-11-15T18:47
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, допустив некоторые исключения, сообщила пресс-служба кабмина. "Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", — говорится в заявлении.Как пояснили в пресс-службе, это решение было принято по указанию Владимира Путина. В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в стране предприятий. Документ вступил в силу в августе и будет действовать до 2040 года. При этом американское законодательство позволяет делать исключения и закупать российское сырье вплоть до января 2028-го в том случае, если это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.Кроме того, министр энергетики страны по согласованию с главами Госдепа и Минторга может отменить введенный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны.В ответ на это в сентябре Путин поручил правительству рассмотреть возможность ограничить экспорт урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. По данным американской статистической службы, в последний раз США покупали российский уран в июле на сумму 109 миллионов долларов, а всего с начала года на 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше прошлогодних показателей.
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сша, россия, владимир путин, джо байден, в мире, государственный департамент сша
США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, В мире, Государственный департамент США
Правительство ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, допустив некоторые исключения, сообщила пресс-служба кабмина.
"Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", — говорится в заявлении.
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Как пояснили в пресс-службе, это решение было принято по указанию Владимира Путина.
В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в стране предприятий. Документ вступил в силу в августе и будет действовать до 2040 года. При этом американское законодательство позволяет делать исключения и закупать российское сырье вплоть до января 2028-го в том случае, если это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.
Кроме того, министр энергетики страны по согласованию с главами Госдепа и Минторга может отменить введенный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны.
В ответ на это в сентябре Путин поручил правительству рассмотреть возможность ограничить экспорт урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России.
По данным американской статистической службы, в последний раз США покупали российский уран в июле на сумму 109 миллионов долларов, а всего с начала года на 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше прошлогодних показателей.
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СШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденВ миреГосударственный департамент США
 
 
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