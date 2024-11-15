https://ria.ru/20241115/obstrel-1983996820.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска днем пятницы выпустили 7 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в представительстве... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:26

2024-11-15T15:26

2024-11-15T15:26

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донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска днем пятницы выпустили 7 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 13.55 по 14.00 выпустили по Центрально-Городскому району Горловки еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, добавили в представительстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, нато, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия