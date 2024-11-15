https://ria.ru/20241115/obstrel-1983996820.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска днем пятницы выпустили 7 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в представительстве... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:26
2024-11-15T15:26
2024-11-15T15:26
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска днем пятницы выпустили 7 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 13.55 по 14.00 выпустили по Центрально-Городскому району Горловки еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, добавили в представительстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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вооруженные силы украины, нато, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Центрально-Городскому району Горловки