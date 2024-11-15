Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела многоквартирного дома в Центрально-Городском районе Горловки. 15 ноября 2024
Последствия обстрела многоквартирного дома в Центрально-Городском районе Горловки. 15 ноября 2024
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска с утра пятницы выпустили 17 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе 14 кассетных, по ряду районов Горловки, сообщило представительство в Telegram-канале ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 – н.п. Катериновка – н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 09.20 – н.п. Катериновка – н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ВСУ с 7.30 по 10.40 выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 14 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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