https://ria.ru/20241115/novocheboksarsk-1984003304.html

В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса

В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса - РИА Новости, 15.11.2024

В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса

РНК норовируса обнаружили в пищеблоке школы в Новочебоксарске, где массово заболели дети, сообщает Роспотребнадзор Чувашии. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:37

2024-11-15T15:37

2024-11-15T15:37

происшествия

новочебоксарск

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. РНК норовируса обнаружили в пищеблоке школы в Новочебоксарске, где массово заболели дети, сообщает Роспотребнадзор Чувашии. "По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4. У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в медицинские учреждения обратились 19 детей из числа учащихся школы №4 города Новочебоксарска и 1 учитель с жалобами на плохое состояние здоровья. Днем в пятницу Минздрав Чувашии сообщил, что по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 – от детей, госпитализировано 5 учащихся, остальные получают лечение амбулаторно. Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html

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происшествия, новочебоксарск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)