https://ria.ru/20241115/novocheboksarsk-1984003304.html
В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса
В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса - РИА Новости, 15.11.2024
В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса
РНК норовируса обнаружили в пищеблоке школы в Новочебоксарске, где массово заболели дети, сообщает Роспотребнадзор Чувашии. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:37
2024-11-15T15:37
2024-11-15T15:37
происшествия
новочебоксарск
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983899662_0:0:1916:1078_1920x0_80_0_0_3708ab99eda5698becb3948e0035ad55.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. РНК норовируса обнаружили в пищеблоке школы в Новочебоксарске, где массово заболели дети, сообщает Роспотребнадзор Чувашии. "По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4. У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в медицинские учреждения обратились 19 детей из числа учащихся школы №4 города Новочебоксарска и 1 учитель с жалобами на плохое состояние здоровья. Днем в пятницу Минздрав Чувашии сообщил, что по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 – от детей, госпитализировано 5 учащихся, остальные получают лечение амбулаторно. Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html
https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html
новочебоксарск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983899662_161:0:1598:1078_1920x0_80_0_0_6dee446a124ebc1ade971e15b787d637.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новочебоксарск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новочебоксарск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса
В пищеблоке школы в Новочебоксарске обнаружили РНК норовируса
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. РНК норовируса обнаружили в пищеблоке школы в Новочебоксарске, где массово заболели дети, сообщает Роспотребнадзор Чувашии.
"По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4. У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в медицинские учреждения обратились 19 детей из числа учащихся школы №4 города Новочебоксарска и 1 учитель с жалобами на плохое состояние здоровья. Днем в пятницу Минздрав Чувашии сообщил, что по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 – от детей, госпитализировано 5 учащихся, остальные получают лечение амбулаторно. Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра.
Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).