https://ria.ru/20241115/novocheboksarsk-1983878228.html

В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школе

В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школе - РИА Новости, 15.11.2024

В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школе

Двадцать человек, в том числе 19 детей, обратились к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:37

2024-11-15T08:37

2024-11-15T08:50

новочебоксарск

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Двадцать человек, в том числе 19 детей, обратились к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба главы Чувашии.Учащиеся школы №4 в Новочебоксарске массово обратились в скорую помощь с симптомами, связанными с приемом пищи в школьной столовой."Всего, по данным минздрава Чувашии, пострадало 20 человек, в том числе 19 детей от 8 до 16 лет. Трое детей госпитализированы со средней степенью тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение. Жизни ребят ничего не угрожает. Все они находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров", - говорится в сообщении.Как отметили в администрации Новочебоксарска, с сегодняшнего дня образовательный процесс переведен на дистанционный режим."Ситуация взята на личный контроль главы республики. Он поручил минобразованию Чувашии совместно с администрацией Новочебоксарска и управлением Роспотребнадзора по Чувашии провести все необходимые мероприятия по установлению причин массового обращения за медпомощью", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого будут проведены все необходимые мероприятия. В том числе будут взяты пробы продуктов и смывы дезенфицирующих средств.Как отметили в министерстве образования Чувашии, специалистами ведомства проводится служебная проверка, устанавливаются причины инцидента с выездом на место. "Организатором питания в школе является АО "Чебоксарский хлебозавод №2". Итоги проверки будут озвучены после заключения Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

новочебоксарск

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новочебоксарск, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)