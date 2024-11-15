https://ria.ru/20241115/norvegiya-1984031348.html
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров - РИА Новости, 15.11.2024
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров
Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки украинской стороны, предусматривающего прямое финансирование производства вооружения и техники на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:48
2024-11-15T16:48
2024-11-15T16:48
в мире
украина
россия
норвегия
рустем умеров
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки украинской стороны, предусматривающего прямое финансирование производства вооружения и техники на территории Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров. "Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине", - написал Умеров в Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241114/evroparlament-1983736572.html
украина
россия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_99d28b424f7c9ec4de8cc2af94b0582d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, норвегия, рустем умеров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров
Глава Минобороны Умеров: Норвегия будет напрямую финансировать ВПК Украины