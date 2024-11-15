https://ria.ru/20241115/norvegiya-1984031348.html

Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров

Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров - РИА Новости, 15.11.2024

Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров

Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки украинской стороны, предусматривающего прямое финансирование производства вооружения и техники на... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:48

2024-11-15T16:48

2024-11-15T16:48

в мире

украина

россия

норвегия

рустем умеров

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки украинской стороны, предусматривающего прямое финансирование производства вооружения и техники на территории Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров. "Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине", - написал Умеров в Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241114/evroparlament-1983736572.html

украина

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, норвегия, рустем умеров, сергей лавров, нато