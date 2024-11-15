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Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров - РИА Новости, 15.11.2024
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16:48 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/norvegiya-1984031348.html
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров - РИА Новости, 15.11.2024
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров
Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки украинской стороны, предусматривающего прямое финансирование производства вооружения и техники на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:48
2024-11-15T16:48
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россия
норвегия
рустем умеров
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки украинской стороны, предусматривающего прямое финансирование производства вооружения и техники на территории Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров. "Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине", - написал Умеров в Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241114/evroparlament-1983736572.html
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в мире, украина, россия, норвегия, рустем умеров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия присоединится к датскому формату помощи Украине, заявил Умеров

Глава Минобороны Умеров: Норвегия будет напрямую финансировать ВПК Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки украинской стороны, предусматривающего прямое финансирование производства вооружения и техники на территории Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
"Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине", - написал Умеров в Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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В миреУкраинаРоссияНорвегияРустем УмеровСергей ЛавровНАТО
 
 
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