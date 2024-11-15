Рейтинг@Mail.ru
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/nato-1983917797.html
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО - РИА Новости, 15.11.2024
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО
Никого не волнует мнение экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в вопросе выхода США из НАТО, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:01
2024-11-15T12:01
в мире
сша
нато
дональд трамп
джон болтон
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958958501_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1c598b19148ba374c9d5fec2e8b2da4.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Никого не волнует мнение экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в вопросе выхода США из НАТО, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова Болтона о том, что возможный выход США из НАТО при Трампе является серьезной угрозой."Вы решили нанести удар в спину своему главнокомандующему. Никого не волнует, что вы думаете", — ответил ему Риттер.По словам эксперта, у бывшего советника были все шансы проявить себя, пока он был в администрации Трампа во время его первого президентского срока.В воскресенье издание Politico со ссылкой на американских юристов сообщило, что Трамп может принять решение о выходе США из НАТО в обход конгресса. По мнению опрошенных экспертов по правовым вопросам, Трамп может проигнорировать мнение конгрессменов, сославшись на исключительные полномочия президента в сфере внешней политики.
https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html
https://ria.ru/20241115/germaniya-1983896180.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958958501_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e65a07e4175f3f4c9a6bf4e13f27dce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, дональд трамп, джон болтон, джо байден
В мире, США, НАТО, Дональд Трамп, Джон Болтон, Джо Байден
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО

Риттер раскритиковал экс-советника Трампа Болтона за слова о выходе из НАТО

© AP Photo / Evan VucciСаммит НАТО в Вашингтоне
Саммит НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Саммит НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Никого не волнует мнение экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в вопросе выхода США из НАТО, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
Так он отреагировал на слова Болтона о том, что возможный выход США из НАТО при Трампе является серьезной угрозой.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
На Западе раскрыли тайный план украинских генералов
Вчера, 11:07
"Вы решили нанести удар в спину своему главнокомандующему. Никого не волнует, что вы думаете", — ответил ему Риттер.
По словам эксперта, у бывшего советника были все шансы проявить себя, пока он был в администрации Трампа во время его первого президентского срока.
В воскресенье издание Politico со ссылкой на американских юристов сообщило, что Трамп может принять решение о выходе США из НАТО в обход конгресса. По мнению опрошенных экспертов по правовым вопросам, Трамп может проигнорировать мнение конгрессменов, сославшись на исключительные полномочия президента в сфере внешней политики.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
"Худший советник": в Германии набросились на Салливана из-за Украины
Вчера, 10:17
 
В миреСШАНАТОДональд ТрампДжон БолтонДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала