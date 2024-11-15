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Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО - РИА Новости, 15.11.2024
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО
Никого не волнует мнение экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в вопросе выхода США из НАТО, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:01
2024-11-15T12:01
2024-11-15T12:01
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Никого не волнует мнение экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в вопросе выхода США из НАТО, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова Болтона о том, что возможный выход США из НАТО при Трампе является серьезной угрозой."Вы решили нанести удар в спину своему главнокомандующему. Никого не волнует, что вы думаете", — ответил ему Риттер.По словам эксперта, у бывшего советника были все шансы проявить себя, пока он был в администрации Трампа во время его первого президентского срока.В воскресенье издание Politico со ссылкой на американских юристов сообщило, что Трамп может принять решение о выходе США из НАТО в обход конгресса. По мнению опрошенных экспертов по правовым вопросам, Трамп может проигнорировать мнение конгрессменов, сославшись на исключительные полномочия президента в сфере внешней политики.
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в мире, сша, нато, дональд трамп, джон болтон, джо байден
В мире, США, НАТО, Дональд Трамп, Джон Болтон, Джо Байден
Экс-советника Трампа поставили на место после слов о выходе из НАТО
Риттер раскритиковал экс-советника Трампа Болтона за слова о выходе из НАТО
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Никого не волнует мнение экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в вопросе выхода США из НАТО, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в соцсети X
.
Так он отреагировал на слова Болтона о том, что возможный выход США из НАТО при Трампе является серьезной угрозой.
"Вы решили нанести удар в спину своему главнокомандующему. Никого не волнует, что вы думаете", — ответил ему Риттер.
По словам эксперта, у бывшего советника были все шансы проявить себя, пока он был в администрации Трампа во время его первого президентского срока.
В воскресенье издание Politico со ссылкой на американских юристов сообщило, что Трамп может принять решение о выходе США из НАТО в обход конгресса. По мнению опрошенных экспертов по правовым вопросам, Трамп может проигнорировать мнение конгрессменов, сославшись на исключительные полномочия президента в сфере внешней политики.