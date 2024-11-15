https://ria.ru/20241115/moskva-1983896396.html

Названа средняя зарплата таксиста в Москве

Названа средняя зарплата таксиста в Москве - РИА Новости, 15.11.2024

Названа средняя зарплата таксиста в Москве

Средний заработок московских таксистов составил более 150 тысяч рублей, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на исследование платформы "Мигрант Сервис" и компании... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:18

2024-11-15T10:18

2024-11-15T10:18

общество

россия

москва

такси

яндекс.такси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899006365_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_288f32514e67bc25a82dce6b99be326a.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средний заработок московских таксистов составил более 150 тысяч рублей, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на исследование платформы "Мигрант Сервис" и компании SunCar."В период с августа по октябрь 2024 года средний заработок таксистов в Москве составил примерно 153 тысячи рублей", — говорится в публикации.Как свидетельствуют результаты исследования, для такого заработка таксистам необходимо работать по 11 часов в сутки.В конце октября агрегатор "Яндекс.Такси" сообщил о повышении цен на такси в столице. Как сообщила компания, изменения коснутся только тарифа "Комфорт", а средний чек для потребителя вырастет не более чем на три-четыре процента.

https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, такси, яндекс.такси