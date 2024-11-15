https://ria.ru/20241115/moskva-1983896396.html
Названа средняя зарплата таксиста в Москве
Названа средняя зарплата таксиста в Москве - РИА Новости, 15.11.2024
Названа средняя зарплата таксиста в Москве
Средний заработок московских таксистов составил более 150 тысяч рублей, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на исследование платформы "Мигрант Сервис" и компании... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:18
2024-11-15T10:18
2024-11-15T10:18
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средний заработок московских таксистов составил более 150 тысяч рублей, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на исследование платформы "Мигрант Сервис" и компании SunCar."В период с августа по октябрь 2024 года средний заработок таксистов в Москве составил примерно 153 тысячи рублей", — говорится в публикации.Как свидетельствуют результаты исследования, для такого заработка таксистам необходимо работать по 11 часов в сутки.В конце октября агрегатор "Яндекс.Такси" сообщил о повышении цен на такси в столице. Как сообщила компания, изменения коснутся только тарифа "Комфорт", а средний чек для потребителя вырастет не более чем на три-четыре процента.
https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html
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Названа средняя зарплата таксиста в Москве
"Мигрант Сервис": средняя зарплата таксистов в Москве превысила 150 тысяч рублей