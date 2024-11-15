https://ria.ru/20241115/moldaviya-1983989757.html

ПРОМ отказалась участвовать в антикоррупционных консультациях с Санду

ПРОМ отказалась участвовать в антикоррупционных консультациях с Санду - РИА Новости, 15.11.2024

ПРОМ отказалась участвовать в антикоррупционных консультациях с Санду

Бывший молдавский премьер Ион Кику заявил, что Партия развития и объединения Молдавии (ПРОМ) не будет участвовать в консультациях с президентом страны Майей... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:12

2024-11-15T15:12

2024-11-15T15:12

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ион кику

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Бывший молдавский премьер Ион Кику заявил, что Партия развития и объединения Молдавии (ПРОМ) не будет участвовать в консультациях с президентом страны Майей Санду по вопросам борьбы с коррупцией. Ранее Санду сообщила, что 18 ноября приглашает политические партии на консультации, чтобы обсудить вопросы реформы правосудия и борьбы с коррупцией. "Некто, избранная путем фальсификаций и избирательной коррупции, приглашает меня обсудить способы борьбы с избирательной коррупцией. Санду не президент, а политический мошенник и узурпатор. ПРОМ не признает выборы и не собирается обсуждать что-либо с мошенниками", — написал Кику на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241112/moldavija-1983304101.html

https://ria.ru/20241111/moldavija-1983076614.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, ион кику, промсвязьбанк