https://ria.ru/20241115/moiseev-1983867272.html

В состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения

В состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения - РИА Новости, 15.11.2024

В состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения

В боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения, сообщил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T03:57

2024-11-15T03:57

2024-11-15T03:57

каспийское море

каспийская флотилия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения, сообщил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Заявление главкома ВМФ России прозвучало в связи с поздравлением военных моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии. По словам адмирала Моисеева, "сама история создания одного из прославленных объединений нашего Военно-Морского Флота неразрывно связана со значимыми свершениями во благо Отечества". Он напомнил, что в 1696 году Боярская Дума издала указ "Морским судам быть", а уже в ноябре 1722 года для защиты побережья Каспийского моря была создана военная флотилия и военный порт в Астрахани". "Сегодня в боевой состав Каспийской флотилии входят новейшие корабли, оснащённые высокоточным орудием, суда обеспечения. Они результативно решают задачи любой сложности. В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должность уровне. Продолжается создание комплексной и самодостаточной системы базирования сил Каспийской флотилии, развитие береговой инфраструктуры. Авиационная и береговая составляющая флотилии также будет продолжать развиваться с учётом исключения любых угроз с морских направлений", - говорится в поздравительной телеграмме Моисеева.

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каспийское море, каспийская флотилия, вмф рф