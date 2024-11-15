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Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире
Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире - РИА Новости, 15.11.2024
Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире
Обезвреженная саперами в квартире жилого дома в подмосковной Лобне противопехотная мина, по предварительной информации, является боеприпасом времен Великой... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:04
2024-11-15T11:04
2024-11-15T14:35
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Обезвреженная саперами в квартире жилого дома в подмосковной Лобне противопехотная мина, по предварительной информации, является боеприпасом времен Великой Отечественной войны и, скорее всего, принадлежала "черному копателю", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Вечером в четверг глава городского округа Анна Кротова сообщала, что житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры. Жильцов дома эвакуировали, место оцепили и вызвали саперов. На базе дома культуры "Луговая" был развернут ПВР. В пятницу сапёры завершили работу, жители вернулись в свои квартиры. Обезвреженный боеприпас будет утилизирован на подмосковном полигоне. "Предварительно, это противопехотная мина времен войны. Найдена в местах боев "черным копателем", - сказал собеседник агентства. Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.
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происшествия, лобня, московская область (подмосковье)
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье)
Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире
Обезвреженную в Лобне мину времен ВОВ принес в дом черный копатель
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Обезвреженная саперами в квартире жилого дома в подмосковной Лобне противопехотная мина, по предварительной информации, является боеприпасом времен Великой Отечественной войны и, скорее всего, принадлежала "черному копателю", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Вечером в четверг глава городского округа Анна Кротова сообщала, что житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры. Жильцов дома эвакуировали, место оцепили и вызвали саперов. На базе дома культуры "Луговая" был развернут ПВР. В пятницу сапёры завершили работу, жители вернулись в свои квартиры. Обезвреженный боеприпас будет утилизирован на подмосковном полигоне.
"Предварительно, это противопехотная мина времен войны. Найдена в местах боев "черным копателем", - сказал собеседник агентства.
Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы
в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.