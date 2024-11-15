https://ria.ru/20241115/mina-1983905446.html

Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире

Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире - РИА Новости, 15.11.2024

Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире

Обезвреженная саперами в квартире жилого дома в подмосковной Лобне противопехотная мина, по предварительной информации, является боеприпасом времен Великой... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:04

2024-11-15T11:04

2024-11-15T14:35

происшествия

лобня

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983957252_0:334:960:874_1920x0_80_0_0_753df077b2b97803906f1aba5ac586f1.png

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Обезвреженная саперами в квартире жилого дома в подмосковной Лобне противопехотная мина, по предварительной информации, является боеприпасом времен Великой Отечественной войны и, скорее всего, принадлежала "черному копателю", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Вечером в четверг глава городского округа Анна Кротова сообщала, что житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры. Жильцов дома эвакуировали, место оцепили и вызвали саперов. На базе дома культуры "Луговая" был развернут ПВР. В пятницу сапёры завершили работу, жители вернулись в свои квартиры. Обезвреженный боеприпас будет утилизирован на подмосковном полигоне. "Предварительно, это противопехотная мина времен войны. Найдена в местах боев "черным копателем", - сказал собеседник агентства. Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.

https://ria.ru/20241015/moskva-1978194188.html

лобня

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лобня, московская область (подмосковье)