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Найденную в жилом доме в Лобне мину обезвредят на полигоне - РИА Новости, 15.11.2024
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10:12 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/mina-1983895238.html
Найденную в жилом доме в Лобне мину обезвредят на полигоне
Найденную в жилом доме в Лобне мину обезвредят на полигоне - РИА Новости, 15.11.2024
Найденную в жилом доме в Лобне мину обезвредят на полигоне
Найденная в квартире в жилом доме в подмосковной Лобне противопехотная мина будет утилизирована саперами на подмосковном полигоне, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:12
2024-11-15T10:12
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Найденная в квартире в жилом доме в подмосковной Лобне противопехотная мина будет утилизирована саперами на подмосковном полигоне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Вечером в четверг глава городского округа Анна Кротова сообщала, что житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры. Жильцов дома эвакуировали, место оцепили и вызвали саперов. На базе дома культуры "Луговая" был развернут ПВР. В пятницу сапёры завершили работу, жители вернулись в свои квартиры. "Военные сапёры обезвредили противопехотную мину, боеприпас будет утилизирован методом подрыва на специальном полигоне в Подмосковье" - сказал собеседник агентства.
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лобня
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происшествия, лобня, московская область (подмосковье)
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье)
Найденную в жилом доме в Лобне мину обезвредят на полигоне

Найденную в квартире в Лобне противопехотную мину утилизируют на полигоне

© Фото : Глава Лобни | Анна Кротова/TelegramМесто происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне
Место происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Глава Лобни | Анна Кротова/Telegram
Место происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Найденная в квартире в жилом доме в подмосковной Лобне противопехотная мина будет утилизирована саперами на подмосковном полигоне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Вечером в четверг глава городского округа Анна Кротова сообщала, что житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры. Жильцов дома эвакуировали, место оцепили и вызвали саперов. На базе дома культуры "Луговая" был развернут ПВР. В пятницу сапёры завершили работу, жители вернулись в свои квартиры.
"Военные сапёры обезвредили противопехотную мину, боеприпас будет утилизирован методом подрыва на специальном полигоне в Подмосковье" - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияЛобняМосковская область (Подмосковье)
 
 
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