Россия и ОАЭ продолжат координацию по урегулированию конфликтов, заявил МИД
МИД: РФ и ОАЭ продолжат координацию по урегулированию региональных конфликтов
Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян на переговорах условились продолжить плотную координацию подходов Москвы и Абу-Даби с прицелом на содействие комплексному и устойчивому урегулированию региональных конфликтов, заявили в МИД РФ.
"Лавров изложил принципиальные российские оценки и соображения в связи со складывающейся геополитической обстановкой, включая ситуацию на Украине и вокруг нее. Условлено продолжить плотную координацию подходов Москвы и Абу-Даби с прицелом на содействие комплексному и устойчивому урегулированию региональных конфликтов на путях инклюзивного и равноправного диалога, учитывающего законные интересы и озабоченности всех вовлеченных сторон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что стороны обсудили кризисы на Украине, в Йемене, а также палестино-израильский и израильско-ливанский конфликты.
"При сверке часов по ключевым темам международной и ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено обострению в зоне палестино-израильского конфликта и израильско-ливанском приграничье с акцентом на необходимость принятия срочных мер для безотлагательного прекращения огня и оказания содействия мирным жителям, пострадавшим в ходе боевых действий", - добавили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что главы внешнеполитических ведомств констатировали обоюдную нацеленность двух стран на поддержание регулярного политического диалога, укрепление межпарламентских связей и интенсификацию делегационного обмена, в том числе по линии субъектов России.