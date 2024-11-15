https://ria.ru/20241115/microsoft-1983865375.html

В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft

В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft - РИА Новости, 15.11.2024

В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft

Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рекомендовал не переходить на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, а просто... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:50

2024-11-15T02:50

2024-11-15T02:50

антон немкин (депутат)

microsoft corporation

госдума рф

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рекомендовал не переходить на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, а просто перенести информацию из старых сервисов и удалить их. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании. "Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты – как долго они будут доступны россиянам, и будут ли вообще, все равно остается открытым вопросом", - сказал депутат РИА Новости. Немкин напомнил, что только за текущий год Microsoft уже несколько раз становилась фигурантом новостей о серьезных сбоях, которые имеют критические последствия. "Например, в июле о перебоях в работе заявляли ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании ряда других отраслей. Позднее Microsoft сообщила, что сбой затронул порядка 8,5 миллиона устройств с ОС Windows. Проблема использования продуктов западных компаний сегодня в том, что они находятся вне регулирования российского законодательства. И наши пользователи фактически предоставлены на милость компаний и никак не защищены. Эта ситуация в очередной раз подтверждает правильность концепции перехода на отечественные решения, которых на нашем рынке в избытке", - отметил парламентарий. По словам Немкина, закрытие старых версий приложений должно стать стимулом даже для тех пользователей, которые все еще продолжали пользоваться продуктами зарубежного вендора вопреки различным угрозам, связанным в том числе с риском утраты доступа ко всей хранящейся там информации.

https://ria.ru/20241008/sud-1977040360.html

https://ria.ru/20241021/openai--1979139599.html

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антон немкин (депутат), microsoft corporation, госдума рф