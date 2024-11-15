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В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft - РИА Новости, 15.11.2024
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02:50 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/microsoft-1983865375.html
В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft
В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft - РИА Новости, 15.11.2024
В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft
Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рекомендовал не переходить на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, а просто... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:50
2024-11-15T02:50
антон немкин (депутат)
microsoft corporation
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рекомендовал не переходить на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, а просто перенести информацию из старых сервисов и удалить их. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании. "Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты – как долго они будут доступны россиянам, и будут ли вообще, все равно остается открытым вопросом", - сказал депутат РИА Новости. Немкин напомнил, что только за текущий год Microsoft уже несколько раз становилась фигурантом новостей о серьезных сбоях, которые имеют критические последствия. "Например, в июле о перебоях в работе заявляли ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании ряда других отраслей. Позднее Microsoft сообщила, что сбой затронул порядка 8,5 миллиона устройств с ОС Windows. Проблема использования продуктов западных компаний сегодня в том, что они находятся вне регулирования российского законодательства. И наши пользователи фактически предоставлены на милость компаний и никак не защищены. Эта ситуация в очередной раз подтверждает правильность концепции перехода на отечественные решения, которых на нашем рынке в избытке", - отметил парламентарий. По словам Немкина, закрытие старых версий приложений должно стать стимулом даже для тех пользователей, которые все еще продолжали пользоваться продуктами зарубежного вендора вопреки различным угрозам, связанным в том числе с риском утраты доступа ко всей хранящейся там информации.
https://ria.ru/20241008/sud-1977040360.html
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антон немкин (депутат), microsoft corporation, госдума рф
Антон Немкин (депутат), Microsoft Corporation, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали не переходить на новые продукты Microsoft

Депутат Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рекомендовал не переходить на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, а просто перенести информацию из старых сервисов и удалить их.
Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании.
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"Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты – как долго они будут доступны россиянам, и будут ли вообще, все равно остается открытым вопросом", - сказал депутат РИА Новости.
Немкин напомнил, что только за текущий год Microsoft уже несколько раз становилась фигурантом новостей о серьезных сбоях, которые имеют критические последствия.
"Например, в июле о перебоях в работе заявляли ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании ряда других отраслей. Позднее Microsoft сообщила, что сбой затронул порядка 8,5 миллиона устройств с ОС Windows. Проблема использования продуктов западных компаний сегодня в том, что они находятся вне регулирования российского законодательства. И наши пользователи фактически предоставлены на милость компаний и никак не защищены. Эта ситуация в очередной раз подтверждает правильность концепции перехода на отечественные решения, которых на нашем рынке в избытке", - отметил парламентарий.
По словам Немкина, закрытие старых версий приложений должно стать стимулом даже для тех пользователей, которые все еще продолжали пользоваться продуктами зарубежного вендора вопреки различным угрозам, связанным в том числе с риском утраты доступа ко всей хранящейся там информации.
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