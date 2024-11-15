https://ria.ru/20241115/metody-1984064588.html

Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники

Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники - РИА Новости, 15.11.2024

Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники

Российские ученые в рамках научной программы Национального центра физики и математики получили результаты, необходимые для обеспечения безопасности и повышения... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:32

2024-11-15T22:32

2024-11-15T22:32

россия

саров

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мгу имени м. в. ломоносова

время науки

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские ученые в рамках научной программы Национального центра физики и математики получили результаты, необходимые для обеспечения безопасности и повышения эффективности авиационной техники, сообщили РИА Новости в НЦФМ.Целью работ было "создание высокоэффективных методов и суперкомпьютерных алгоритмов моделирования электромагнитных процессов, включая расчет характеристик рассеянных полей и характеристик антенно-фидерных устройств, на основе интегральных и интегро-дифференциальных уравнений в частотной и временной областях и разработка на их основе программных средств", пояснили в НЦФМ.В работах участвовали сотрудники Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В.Ломоносова и Института вычислительной математики имени Г.И.Марчука РАН. Были разработаны математические модели и алгоритмы, которые позволяют проводить расчет и анализ электромагнитных характеристик при проектировании летательных аппаратов и их радиолокационного оборудования.Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки учёных высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России.Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова - МГУ Саров. Учредители НЦФМ - "Росатом", МГУ имени Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований.Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет "Росатому" и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом, отметили в Национальном центре физики и математики.

россия

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мгу имени м. в. ломоносова