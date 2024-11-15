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Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники - РИА Новости, 15.11.2024
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
22:32 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/metody-1984064588.html
Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники
Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники - РИА Новости, 15.11.2024
Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники
Российские ученые в рамках научной программы Национального центра физики и математики получили результаты, необходимые для обеспечения безопасности и повышения... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:32
2024-11-15T22:32
россия
саров
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мгу имени м. в. ломоносова
время науки
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские ученые в рамках научной программы Национального центра физики и математики получили результаты, необходимые для обеспечения безопасности и повышения эффективности авиационной техники, сообщили РИА Новости в НЦФМ.Целью работ было "создание высокоэффективных методов и суперкомпьютерных алгоритмов моделирования электромагнитных процессов, включая расчет характеристик рассеянных полей и характеристик антенно-фидерных устройств, на основе интегральных и интегро-дифференциальных уравнений в частотной и временной областях и разработка на их основе программных средств", пояснили в НЦФМ.В работах участвовали сотрудники Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В.Ломоносова и Института вычислительной математики имени Г.И.Марчука РАН. Были разработаны математические модели и алгоритмы, которые позволяют проводить расчет и анализ электромагнитных характеристик при проектировании летательных аппаратов и их радиолокационного оборудования.Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки учёных высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России.Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова - МГУ Саров. Учредители НЦФМ - "Росатом", МГУ имени Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований.Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет "Росатому" и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом, отметили в Национальном центре физики и математики.
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россия, саров, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мгу имени м. в. ломоносова
Россия, Саров, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МГУ имени М. В. Ломоносова, Время науки

Ученые РФ создали математические методы, повышающие надежность авиатехники

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские ученые в рамках научной программы Национального центра физики и математики получили результаты, необходимые для обеспечения безопасности и повышения эффективности авиационной техники, сообщили РИА Новости в НЦФМ.
Целью работ было "создание высокоэффективных методов и суперкомпьютерных алгоритмов моделирования электромагнитных процессов, включая расчет характеристик рассеянных полей и характеристик антенно-фидерных устройств, на основе интегральных и интегро-дифференциальных уравнений в частотной и временной областях и разработка на их основе программных средств", пояснили в НЦФМ.
В работах участвовали сотрудники Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В.Ломоносова и Института вычислительной математики имени Г.И.Марчука РАН. Были разработаны математические модели и алгоритмы, которые позволяют проводить расчет и анализ электромагнитных характеристик при проектировании летательных аппаратов и их радиолокационного оборудования.
Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки учёных высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России.
Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова - МГУ Саров. Учредители НЦФМ - "Росатом", МГУ имени Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований.
Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет "Росатому" и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом, отметили в Национальном центре физики и математики.
 
Время наукиРоссияСаровРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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