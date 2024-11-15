https://ria.ru/20241115/memorial-1983920690.html

Появились подробности о поджигателе мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Появились подробности о поджигателе мемориала жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 15.11.2024

Появились подробности о поджигателе мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Москвич, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле", вел аморальный образ жизни из-за алкоголя, сказано в приговоре Щербинского... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:13

2024-11-15T12:13

2024-11-15T12:13

происшествия

москва

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938057745_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d30231f1007f294fd2ecba081027d31e.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москвич, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле", вел аморальный образ жизни из-за алкоголя, сказано в приговоре Щербинского суда Москвы, который есть в распоряжении РИА Новости. Ночью 5 апреля в новой Москве, в поселении Десеновское, был подожжен стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус сити холле". Впоследствии мемориал привели в порядок. Подозреваемый был задержан. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. "Осужденный вел аморальный образ жизни, вызванный постоянным употреблением спиртных напитков", - сказано в приговоре. Согласно материалам дела, осужденный поздно ночью гулял около дома с собакой и увидел около камня - памятника участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта. Он достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. Разрушений закладного камня не произошло, но были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа. В соответствии с материалами дела, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда поджигал игрушки на мемориале. Сам он рассказал следствию, что вечером накануне преступления выпивал со знакомым. Когда тот ушел, мужчина продолжил распивать водку, играя в компьютерные игры. Около 5 утра он решил погулять с собакой и увидел около памятника воинам - участникам локальных конфликтов мягкие игрушки и цветы, принесенные в память о жертвах теракта. "В тот момент он подумал, что как горит Вечный огонь, так и нужно, чтобы эти игрушки горели, так сказать, в память о погибших детях и взрослых", - говорится в его показаниях. Поджечь игрушки осужденному удалось со второй попытки. "(Осужденный - ред.) поднял игрушку средних размеров, не помнит, что именно это была за игрушка, то есть "заяц", "кошка", "медведь" и так далее, указанную игрушку он начал поджигать зажигалкой, но она потухла. Он предпринял еще одну попытку поджечь ее, и игрушка загорелась. Далее он положил ее в общую массу, и от указанной игрушки пошло возгорание и по иным игрушкам. Он не стал наблюдать за горением и пошел гулять с собакой дальше", - уточняется в тексте приговора.

https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html

https://ria.ru/20241007/kuzbass-1976778579.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, крокус сити холл