https://ria.ru/20241115/mchs-1983865067.html

МЧС подготовило предложения по использованию убежищ с учетом опыта СВО

МЧС подготовило предложения по использованию убежищ с учетом опыта СВО - РИА Новости, 15.11.2024

МЧС подготовило предложения по использованию убежищ с учетом опыта СВО

МЧС России подготовило предложения по внесению изменений в законодательство РФ по вопросам использования населением страны убежищ с учетом опыта специальной... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:45

2024-11-15T02:45

2024-11-15T02:45

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

донецкая народная республика

внии гочс

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. МЧС России подготовило предложения по внесению изменений в законодательство РФ по вопросам использования населением страны убежищ с учетом опыта специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что данный вопрос обсуждался в четверг на научно-практической конференции "Защитные сооружения гражданской обороны. Актуальные вопросы проектирования, строительства, эксплуатации и снятия с учёта. Опыт специальной военной операции на Украине". Мероприятие, организованное учёными ВНИИ ГОЧС, стало платформой для обсуждения ключевых аспектов в развитии и функционировании убежищ и укрытий в условиях современных вызовов и угроз. "Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов представил предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее предоставление населению средств коллективной защиты", - говорится в сообщении. Участники конференции также рассмотрели вопросы, касающиеся проектирования и строительства защитных сооружений, их эксплуатации. "Особую важность имел доклад начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике Алексея Янченко о накопленном опыте коллективной защиты населения в условиях специальной военной операции на Украине", - резюмирует ведомство. Ранее сообщалось, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности. В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счёт установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям. Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.

https://ria.ru/20241107/protivogazy-1982334609.html

https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, донецкая народная республика, внии гочс