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Маск объяснил, почему демократы не могут критиковать администрацию Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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18:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/mask-1984048764.html
Маск объяснил, почему демократы не могут критиковать администрацию Трампа
Маск объяснил, почему демократы не могут критиковать администрацию Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
Маск объяснил, почему демократы не могут критиковать администрацию Трампа
Демократы не могут оспаривать кандидатов на высокие должности в новой администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, потому что они... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:00
2024-11-15T18:00
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Демократы не могут оспаривать кандидатов на высокие должности в новой администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, потому что они поддерживали кандидатуру действующего президента Джо Байдена, несмотря на его проблемы со здоровьем, считает американский предприниматель Илон Маск. Таким образом Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где тот задался вопросом, как демократы могут оспаривать честность любого из кандидатов Трампа, если они поддержали Байдена "с когнитивными нарушениями для переизбрания на второй срок". "Совершенно верно", - ответил Маск в соцсети X. Ранее Трамп критиковал возраст и умственные способности президента Джо Байдена, до того, как тот снял свою кандидатуру с выборов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240718/mask-1960398513.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, илон маск, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, NBC, Выборы президента США — 2024
Маск объяснил, почему демократы не могут критиковать администрацию Трампа

Маск: демократы поддерживали Байдена, они не могут оспаривать решения Трампа

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Демократы не могут оспаривать кандидатов на высокие должности в новой администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, потому что они поддерживали кандидатуру действующего президента Джо Байдена, несмотря на его проблемы со здоровьем, считает американский предприниматель Илон Маск.
Таким образом Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где тот задался вопросом, как демократы могут оспаривать честность любого из кандидатов Трампа, если они поддержали Байдена "с когнитивными нарушениями для переизбрания на второй срок".
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"Совершенно верно", - ответил Маск в соцсети X.
Ранее Трамп критиковал возраст и умственные способности президента Джо Байдена, до того, как тот снял свою кандидатуру с выборов.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденИлон МаскNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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