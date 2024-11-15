Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/mask-1983872434.html
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион - РИА Новости, 15.11.2024
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что полуостров открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:01
2024-11-15T06:01
россия
земля
владимир константинов
илон маск
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982376920_129:84:2819:1597_1920x0_80_0_0_289009a2dbc269286d5e42c469650a6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что полуостров открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. "Маска все хотят видеть инвестором. У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска", - сказал Константинов агентству. По его словам, вкладывать инвестиции в Россию выгодно. "У нас есть ресурсы, ограниченные на планете Земля. У него же — есть технологии, наука. Может хорошая связка получиться", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20241115/mask-1983861477.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982376920_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_9a0b5ca39c0e064387df471fe61d83a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, владимир константинов, илон маск, экономика
Россия, Земля, Владимир Константинов, Илон Маск, Экономика
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион

Глава парламента Крыма готов пригласить Маска инвестировать в регион

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что полуостров открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска.
«
"Маска все хотят видеть инвестором. У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска", - сказал Константинов агентству.
По его словам, вкладывать инвестиции в Россию выгодно.
"У нас есть ресурсы, ограниченные на планете Земля. У него же — есть технологии, наука. Может хорошая связка получиться", - подчеркнул глава парламента.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности
00:58
 
РоссияЗемляВладимир КонстантиновИлон МаскЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала