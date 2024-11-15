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В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион - РИА Новости, 15.11.2024
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что полуостров открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:01
2024-11-15T06:01
2024-11-15T06:01
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что полуостров открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. "Маска все хотят видеть инвестором. У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска", - сказал Константинов агентству. По его словам, вкладывать инвестиции в Россию выгодно. "У нас есть ресурсы, ограниченные на планете Земля. У него же — есть технологии, наука. Может хорошая связка получиться", - подчеркнул глава парламента.
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россия, земля, владимир константинов, илон маск, экономика
Россия, Земля, Владимир Константинов, Илон Маск, Экономика
В Крыму выразили готовность пригласить Маска инвестировать в регион
Глава парламента Крыма готов пригласить Маска инвестировать в регион