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СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, стороны обсуждали методы снижения напряженности между Ираном и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T00:58

2024-11-15T00:58

2024-11-15T05:52

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, стороны обсуждали методы снижения напряженности между Ираном и США, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух неназванных иранских чиновников."Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с пострпедом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке за… беседой на тему снижения напряженности между Ираном и США", — пишет издание.По словам источников газеты, встреча прошла в секретном месте и длилась больше часа. Ее итоги они оценили как позитивные.Как отметили источники, встреча с Маском предоставила Тегерану "обходной вариант", чтобы не вступать в переговоры напрямую с американскими официальными лицами. При этом один из них сообщил, что в ходе беседы Иравани предложил Маску перенести часть бизнеса в Тегеран, добившись разрешения от минфина США.Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.

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илон маск, дональд трамп, иран, сша, нью-йорк (город), оон, в мире