https://ria.ru/20241115/mask-1983861477.html
СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности
СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности
Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, стороны обсуждали методы снижения напряженности между Ираном и... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:58
2024-11-15T00:58
2024-11-15T05:52
илон маск
дональд трамп
иран
сша
нью-йорк (город)
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_77848b4fcca704fef1cb34a8a0486474.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, стороны обсуждали методы снижения напряженности между Ираном и США, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух неназванных иранских чиновников."Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с пострпедом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке за… беседой на тему снижения напряженности между Ираном и США", — пишет издание.По словам источников газеты, встреча прошла в секретном месте и длилась больше часа. Ее итоги они оценили как позитивные.Как отметили источники, встреча с Маском предоставила Тегерану "обходной вариант", чтобы не вступать в переговоры напрямую с американскими официальными лицами. При этом один из них сообщил, что в ходе беседы Иравани предложил Маску перенести часть бизнеса в Тегеран, добившись разрешения от минфина США.Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
https://ria.ru/20241113/mask-1983599607.html
https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html
иран
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51ea8e829f4bfcb8639d55b4794e9baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, дональд трамп, иран, сша, нью-йорк (город), оон, в мире
Илон Маск, Дональд Трамп, Иран, США, Нью-Йорк (город), ООН, В мире
СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности
NYT: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.
Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, стороны обсуждали методы снижения напряженности между Ираном и США, сообщает газета New York Times
со ссылкой на двух неназванных иранских чиновников.
"Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с пострпедом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке за… беседой на тему снижения напряженности между Ираном и США", — пишет издание.
По словам источников газеты, встреча прошла в секретном месте и длилась больше часа. Ее итоги они оценили как позитивные.
Как отметили источники, встреча с Маском предоставила Тегерану "обходной вариант", чтобы не вступать в переговоры напрямую с американскими официальными лицами. При этом один из них сообщил, что в ходе беседы Иравани предложил Маску перенести часть бизнеса в Тегеран, добившись разрешения от минфина США.
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.