https://ria.ru/20241115/manturov-1983889402.html

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura - РИА Новости, 15.11.2024

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:39

2024-11-15T09:39

2024-11-15T09:45

экономика

авто

россия

денис мантуров

автоваз

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. "Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, денис мантуров, автоваз