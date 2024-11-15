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Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura - РИА Новости, 15.11.2024
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09:39 15.11.2024 (обновлено: 09:45 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/manturov-1983889402.html
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura - РИА Новости, 15.11.2024
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:39
2024-11-15T09:45
экономика
авто
россия
денис мантуров
автоваз
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. "Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
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экономика, авто, россия, денис мантуров, автоваз
Экономика, Авто, Россия, Денис Мантуров, АвтоВАЗ
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем

© Фото : Правительство РоссииПервый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Правительство России
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова.
"Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
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ЭкономикаАвтоРоссияДенис МантуровАвтоВАЗ
 
 
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